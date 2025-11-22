Sapna Choudhary Video : 'हरियाणा में रौला' गाने पर सपना चौधरी का किलर डांस देख फैंस फिदा, हार्ट इमोजी से लुटाया प्यार

मनोरंजन

Nov 23, 2025, 05:55 AM
नई दिल्ली: हरियाणवी लोक कलाकार और डांसर सपना चौधरी दो बच्चों की मां हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता जितनी शादी से पहले थी, उससे कहीं ज्यादा अब है। आलम ये है कि उनकी लोकप्रियता सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं है। पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी फैंस उनके डांस मूव्स के दीवाने हैं।

इस बीच सपना चौधरी ने इंस्टाग्राम पर ऐसा वीडियो शेयर किया है, जिसे देखने के बाद खुद को डांस करने से रोकना नामुमकिन सा है। उन्होंने अपने तीन दिन पहले रिलीज हुए गाने 'हरियाणा में रौला' पर ठुमके लगाए हैं।

डांसर घाघरा-कुर्ती में सज-धज कर अपने जानलेवा एक्सप्रेशन और किलर डांस मूव्स से तारीफें बटोर रही हैं। फैंस भी हार्ट इमोजी पोस्ट कर उन पर प्यार लुटा रहे हैं।

सपना चौधरी अपने बैक-टू-बैक गानों से सोशल मीडिया पर छाई हैं। बीते 15 दिन में उनके 6 गाने रिलीज हो चुके हैं। 6 गाने अलग-अलग बैनर के तले शूट किए गए हैं और फैंस को बहुत पसंद आ रहे हैं।

इसमें 'मरजानी', 'जुल्फी', 'लव यू मेरी सासू की', 'मौसम बना दूं मैं', और 'आंख दुनाली' जैसे गाने शामिल हैं। डांसर के सभी गाने वेडिंग सीजन की जान होते हैं। उनके गानों के बिना उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में शादी अधूरी लगती है।

सपना चौधरी की 2026 में बायोपिक 'मैडम सपना' भी रिलीज होने वाली है, जिसका टीजर 2023 में ही रिलीज हो चुका है। टीजर में सपना के स्टेज शोज के विवाद और आत्महत्या जैसे मुद्दों को दिखाया गया है।

बायोपिक को महेश भट्ट बना रहे हैं, जिसमें सपना चौधरी की संघर्ष भरी जिंदगी को पर्दे पर दिखाया जाएगा, क्योंकि स्टेज पर डांस करने वाली सपना और सोशल मीडिया पर मुस्कुराने वाली सपना को सब जानते हैं, लेकिन इस मुकाम को हासिल करने के लिए अकेले दम पर सपना ने क्या-क्या झेला है। बायोपिक में खुद सपना चौधरी अपना रोल प्ले नहीं कर रही हैं, बल्कि एक नई एक्ट्रेस को लॉन्च किया जाएगा। अपनी बायोपिक के लिए सपना काफी एक्साइटेड हैं।

