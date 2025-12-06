मनोरंजन

Sanya Malhotra Award : 'मिसेज' के लिए सान्या मल्होत्रा बनीं 'बेस्ट एक्ट्रेस', बॉलीवुड हंगामा ओटीटी इंडिया फेस्ट में मिला सम्मान

सान्या मल्होत्रा को ‘मिसेज’ के लिए बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड, सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर
Dec 06, 2025, 04:22 AM
'मिसेज' के लिए सान्या मल्होत्रा बनीं 'बेस्ट एक्ट्रेस', बॉलीवुड हंगामा ओटीटी इंडिया फेस्ट में मिला सम्मान

मुंबई: हाल ही में बॉलीवुड हंगामा ओटीटी इंडिया फेस्ट और इंडिया एंटरटेनमेंट अवॉर्ड्स का आयोजन हुआ था। इस इवेंट में ओटीटी और फिल्म जगत के कुछ बड़े नामों को सम्मानित किया गया।

इस दौरान अभिनेत्री सान्या मल्होत्रा ने फिल्म 'मिसेज' में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीता। इसकी खुशी जाहिर करते हुए अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनके साथ उन्होंने लिखा, "गुरुवार की रात आपकी लड़की ने 'मिसेज' का खिताब जीत लिया। मैं आप सभी के प्यार की बहुत-बहुत आभारी हूं, जिसने हमारी फिल्मों पर प्यार बरसाया। फिल्म 'मिसेज' को इस तरह से अपनाने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।"

सान्या की इस पोस्ट पर फैंस और सेलेब्रिटीज की बधाइयों की बौछार हो रही है। अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी ने हार्ट इमोजी से प्रतिक्रिया दी।

अभिनेत्री सान्या, जिन्होंने आमिर खान की फिल्म दंगल से अपने करियर की शुरुआत की थी। साल 2025 में रिलीज हुई उनकी फिल्म 'मिसेज' ने दर्शकों में गहरी छाप छोड़ी थी। इसने मनोरंजन करने के साथ-साथ एक गहरा संदेश भी दिया था। फिल्म की कहानी शादी करके ससुराल पहुंची महिला के रोजमर्रा की जिंदगी के इर्द-गिर्द घूमती है।

फिल्म में दिखाया गया है कि ऋचा नाम की एक महिला अपने परिवार के साथ-साथ सपनों को भी पूरा करना चाहती है, लेकिन ससुराल में बने नियम-कानूनों के कारण वह सिर्फ घर के कामों में फंस जाती है। फिल्म के आखिर में वह इन बंधनों को तोड़कर अपने सपनों को पूरा करके जीवन की शुरुआत करती है। यह कहानी मलयालम फिल्म 'द ग्रेट इंडियन किचन' का हिंदी रीमेक है।

फिल्म का निर्देशन आरती कड़व ने किया था और हरमन बवेजा, अनु सिंह चौधरी और खुद आरती ने इसका लेखन भी किया था। फिल्म में सान्या के अलावा, अवी ठकराल और निशांत दहिया मुख्य भूमिका में थे।

--आईएएनएस

 

 

