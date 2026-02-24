Bollywood Birthday Celebration : सिल्वर स्क्रीन के 'जादूगर' भंसाली के जन्मदिन पर मनीषा कोइराला और संदीपा धर ने खास अंदाज में दी बधाई

मुंबई: मनोरंजन जगत में ऐसे कई फिल्मकार हुए हैं, जिनका कहानी को पर्दे पर उतारने का तरीका काफी अलग होता है। संजय लीला भंसाली उन्हीं में से एक हैं। उन्होंने अपनी फिल्मों में महिलाओं को सशक्त दिखाया है।

मंगलवार को प्रतिभाशाली निर्देशक संजय लीला भंसाली अपना जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर अभिनेत्री संदीपा धर और मनीषा कोइराला ने खास अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी।

अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने इंस्टाग्राम पर संजय भंसाली के साथ तस्वीर शेयर की। अभिनेत्री ने लिखा, "जन्मदिन मुबारक हो, संजय। आपको सिर्फ प्रतिभाशाली कहना आसान है, लेकिन जो आपको सच में परिभाषित करता है, वह है आपका समर्पण। यह समर्पण सिनेमा, सुंदरता, संगीत, भावनाओं और उत्कृष्टता की निरंतर खोज के प्रति देखने को मिलता है।

उन्होंने आगे लिखा, "मैं हमेशा आपके काम की तारीफ करती हूं, जिसमें आप पूरी तरह से रम जाते हो। आपकी गंभीरता, अनुशासन, जुनून, और कवितामय दृष्टिकोण सब कुछ उस दुनिया का हिस्सा बन जाता है, जिसे आप खुद बनाते हैं और हम जैसी अभिनेत्रियों के लिए आपकी दुनिया में कदम रखना एक चुनौती और सम्मान दोनों हैं।"

उन्होंने आखिरी में लिखा, "आप सिर्फ सीन का निर्देशन नहीं करते, बल्कि भावनाओं को भी आकार देते हैं। आपकी फिल्में भव्य होने के साथ गहरी संवेदनशीलता भी होती हैं। आपके जन्मदिन पर मैं कामना करती हूं कि आपके दिल में हमेशा जोश बना रहे, आपकी दृष्टि में साहस बना रहे, और वही अडिग जुनून बना रहे जो आपको 'आप' बनाता है। मेरा स्नेह, प्रशंसा और सम्मान सदैव आपके साथ है।

वहीं, अभिनेत्री संदीपा धर ने भी निर्देशक को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर संजय की तस्वीर शेयर कर लिखा, "एक ऐसे शख्स को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, जिनके बैनर ने मुझे अपने करियर का सबसे यादगार अनुभव दिया।"

उन्होंने आगे लिखा, "फिल्म 'दो दीवाने सहर में' ने मुझे ऐसा प्यार दिया जिसके लिए मैं तैयार नहीं थी और यह सफर भंसाली प्रोडक्शन ने इस कहानी में भरोसा करके शुरू किया। इसका मतलब मेरे लिए शब्दों से भी ज्यादा है।"

