Sanjay Kapoor Family : दिल्ली हाई कोर्ट ने मानहानि केस में समन जारी किया, मध्यस्थता का दिया सुझाव

संजय कपूर परिवार विवाद: प्रिया ने मंधीरा के खिलाफ मानहानि केस दर्ज किया
Feb 17, 2026, 11:32 PM
प्रिया कपूर बनाम मंधीरा कपूर: दिल्ली हाई कोर्ट ने मानहानि केस में समन जारी किया, मध्यस्थता का दिया सुझाव

नई दिल्ली: दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की संपत्ति और वसीयत को लेकर चल रहे विवाद में एक नया मोड़ सामने आया है। संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर ने अपनी ननद मंधीरा कपूर के खिलाफ सिविल मानहानि का मुकदमा दिल्ली हाई कोर्ट में दायर किया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने समन जारी किया है और सभी पक्षों के बीच मध्यस्थता का सुझाव दिया है।

कोर्ट ने दोनों पक्षों को निर्देश दिया है कि वे एक-दूसरे के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मीडिया में कोई भी बयान देने से परहेज करें।

प्रिया कपूर के वकील ने कोर्ट को बताया कि उनके खिलाफ और उनके नाबालिग बेटे के खिलाफ मानहानिकारक बयान सार्वजनिक रूप से दिए गए हैं। इसके तहत उनके वंश को निशाना बनाया गया। ये बयान उनके सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। कोर्ट ने इस मामले में दोनों पक्षों को संयम बरतने और मीडिया में बयान देने से बचने के निर्देश दिए।

वहीं मंधीरा कपूर ने इस मानहानि याचिका का विरोध किया। उनके वकील ने अदालत को बताया कि मुकदमे में महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया गया है और उन पर लगाए गए आरोप पूरी तरह मनगढ़ंत और झूठे हैं।

इस मामले की अगली सुनवाई 14 मई को होगी। अदालत ने स्पष्ट किया है कि दोनों पक्षों के बीच समझौते के लिए प्रयास करना जरूरी है। इसके लिए कोर्ट ने मध्यस्थता का सुझाव दिया ताकि विवाद को सुलझाया जा सके।

यह विवाद लंबे समय से चल रहा है। संजय कपूर की मौत के बाद उनकी संपत्ति और वसीयत को लेकर परिवार में कई कानूनी लड़ाइयां चल रही हैं। उनकी पत्नी प्रिया कपूर ने पहले अपनी ननद मंधीरा कपूर और पॉडकास्टर पूजा चौधरी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला भी दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि सोशल मीडिया, पॉडकास्ट और मीडिया इंटरव्यू के जरिए उनके खिलाफ झूठे और अपमानजनक बयान दिए गए।

इससे पहले भी प्रिया कपूर ने मंधीरा कपूर के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया है। उस केस में भी आरोप यही है कि सोशल मीडिया, पॉडकास्ट और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए उनके खिलाफ झूठे और अपमानजनक आरोप लगाए गए, जिनका उद्देश्य उन्हें बदनाम करना और सामाजिक रूप से अलग-थलग करना था।

--आईएएनएस

 

 

