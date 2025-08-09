Sanjay Dutt Raksha Bandhan: संजय दत्त ने प्रिया और नम्रता को बताया अपनी ताकत, कहा - मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य...

मुंबई: रक्षा बंधन के मौके पर शनिवार को अभिनेता संजय दत्त ने दोनों बहनों, प्रिया दत्त और नम्रता दत्त, के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट की। उन्होंने बहनों को अपनी ताकत बताया।
अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर प्रिया दत्त और नम्रता दत्त के साथ तस्वीर पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "प्रिया और अंजु, मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आप मेरी बहनें हो। मेरी जिंदगी में प्यार और ताकत भरने के लिए धन्यवाद। रक्षा बंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।"
संजय, नम्रता और प्रिया दिवंगत अभिनेता सुनील दत्त और नरगिस के बच्चे हैं। सुनील दत्त और नरगिस ने 11 मार्च 1958 को शादी की थी। नरगिस मुस्लिम धर्म से थी। अभिनेत्री ने पहले हिंदू धर्म अपनाया था और नाम बदलकर निर्मला दत्त रख लिया था।
बताया जाता है कि फिल्म 'मदर इंडिया' के सेट पर आग लगने के दौरान सुनील दत्त ने नरगिस की जान बचाई थी, और वहीं से उनके रिश्ते की शुरुआत हुई थी। नरगिस-सुनील के बच्चों ने अलग-अलग रास्ते अपनाए, जहां संजय अभिनय की दुनिया में कदम रखकर सफल अभिनेता बने, वहीं उनकी बहन नम्रता ने अभिनेता कुमार गौरव से शादी की, जो दिग्गज अभिनेता राजेंद्र कुमार के बेटे हैं।
राजेंद्र कुमार ने 'मदर इंडिया' में नरगिस और सुनील दत्त के साथ काम किया था। प्रिया दत्त राजनीति में आईं और सांसद भी बनीं।
इससे पहले, संजय के 66वें जन्मदिन पर प्रिया ने अभिनेता के लिए सोशल मीडिया पर एक हार्दिक पोस्ट शेयर की थी। उन्होंने पुरानी यादों को ताजा करते हुए संजय के साथ कुछ अनदेखी तस्वीरें पोस्ट की थीं।
प्रिया ने लिखा था, “हैप्पी बर्थडे भैया, मैं आपके लिए वो सारी खुशियां और सफलता की कामना करती हूं, जो आपको मिलनी चाहिए। हम बहस करते हैं, लड़ते हैं, हंसते हैं और एक साथ रोते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में हम एकजुट होकर खड़े होते हैं। हमारा प्यार हमें ऐसा करने की ताकत देता है। लव यू भैया।”