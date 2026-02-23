Sanjay Dutt Lucknow Visit : एक्टर संजय दत्त ने सीएम योगी से की मुलाकात, बोले- आपकी दुआओं के लिए मैं आभारी हूं

लखनऊ: बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त ने अपनी दमदार अदाकारी, अलग अंदाज और जिंदगी के उतार-चढ़ाव से भरे सफर के दम पर करोड़ों दिलों में खास जगह बनाई है। फिल्मों के साथ-साथ संजय दत्त अपनी सामाजिक मौजूदगी और कार्यक्रमों के कारण भी अक्सर चर्चा में रहते हैं। हाल ही में उनका उत्तर प्रदेश दौरा इसी वजह से सुर्खियों में रहा।

लखनऊ में हुए कार्यक्रमों, रोड शो और युवाओं से बातचीत के बाद अब संजय दत्त ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए एक खास पल साझा किया, जिसने उनके फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचा।

दरअसल, संजय दत्त ने इंस्टाग्राम पोस्ट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की एक तस्वीर साझा की है। तस्वीर में संजय दत्त और सीएम योगी दोनों मुस्कुराते हुए हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं। संजय दत्त सादे लेकिन स्टाइलिश अंदाज में दिखाई दे रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पारंपरिक वेश में सहज दिख रहे हैं।

इस तस्वीर के साथ संजय दत्त ने कैप्शन में लिखा, ''लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपकी दुआओं और बातचीत के लिए मैं सच में आभारी हूं।''

संजय दत्त ने पोस्ट के जरिए सीएम योगी के प्रति सम्मान और आभार जताया, जिसे फैंस ने भी काफी पसंद किया।

एक यूजर ने कमेंट में लिखा, ''संजू बाबा हमेशा दिल जीत लेते हैं।''

दूसरे यूजर ने कमेंट में लिखा, ''हमें गर्व है कि संजय दत्त देश के बड़े नेताओं से मिलकर सकारात्मक संदेश दे रहे हैं।''

वहीं, कई यूजर्स ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और कमेंट में लिखा, ''सीएम योगी का नेतृत्व बेहद मजबूत है। उन्होंने अपराध पर लगाम लगाया है।''

कुछ कमेंट्स में लोगों ने संजय दत्त की आने वाली फिल्मों का जिक्र किया और लिखा, "संजू, अब आप अपनी फिल्मों की शूटिंग उत्तर प्रदेश में ज्यादा करना।"

कई लोगों ने इस मुलाकात को उत्तर प्रदेश के लिए गौरव का पल भी बताया।

--आईएएनएस