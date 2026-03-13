Sangram Singh Fitness Tips : 40 की उम्र में मैदान उतरने के लिए तैयार संग्राम सिंह, बताया फिट रहने का मूलमंत्र

मुंबई: चूरमा और लड्डू से अपनी सेहत बनाने वाले हरियाणा के संग्राम सिंह आज भी प्रोफेशनल रेसलिंग करियर में सक्रिय हैं और 5 अप्रैल को 17 साल छोटे फाइटर से अर्जेंटीना में भिड़ने वाले हैं।

ऐसे में पहलवान खास तरह की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने आईएएनएस से गर्मियों में स्वस्थ रखने के कुछ खास टिप्स भी शेयर किए हैं।

जैविक खेती में बात करते हुए पहलवान का कहना है कि उनके लिए खाना और अच्छी डाइट बहुत ही मायने रखती है। उन्होंने कहा, मैं हमेशा कहता हूं कि भोजन जितना पौष्टिक होगा, शरीर उतना ही स्वस्थ होगा। स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक भोजन खाना जरूरी है। ताजगी महसूस करने के लिए ताजा भोजन खाएं और सचमुच जीवित रहने के लिए जीवित भोजन खाएं। फल और सब्जियां जीवित खाद्य पदार्थ हैं। इसीलिए मैं जैविक और प्राकृतिक भोजन को हमेशा अच्छे स्वास्थ्य से जोड़ता हूं।"

शारीरिक फिटनेस के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "मेरे अनुसार, कुछ सरल सिद्धांतों का पालन करके कोई भी फिट रह सकता है। भूख से थोड़ा कम खाएं, खूब पानी पिएं, नियमित व्यायाम करें और अपनी दिनचर्या में अनुशासन बनाए रखें। यदि आप इन आदतों का लगातार पालन करते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से फिट रहेंगे।"

गर्मी के मौसम में खुद का ख्याल रख पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में किस तरह का आहार लिया जाए, यह समझना मुश्किल होता है। संग्राम सिंह का कहना है कि गर्मी के मौसम में शरीर में पानी की कमी न होने देना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए पानी में थोड़ा सा नींबू, एक चुटकी नमक और कुछ देसी खांड मिलाकर एक साधारण पेय बना सकते हैं। अगर खांड उपलब्ध न हो तो थोड़ी सी चीनी भी काम आएगी। इससे शरीर को प्राकृतिक रूप से ग्लूकोज मिलता है और ऊर्जा बनी रहती है। ऐसा पेय अपने साथ रखें और दिन भर थोड़ा-थोड़ा पीते रहें। गर्मी के मौसम में ऐसे खाद्य पदार्थ खाना बेहतर होता है जिनमें तरल पदार्थ अधिक हो और जो आसानी से पच जाएं।

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपने फेवरेट फिट अभिनेता पर बात करते हुए संग्राम सिंह ने कहा, "आज के समय में हर कोई अपनी फिटनेस को गंभीरता से लेता है। व्यक्तिगत रूप से, मैं अन्ना (सुनील शेट्टी) की बहुत प्रशंसा करता हूं क्योंकि मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं और उनकी लगन को करीब से देखता हूं। अपनी उम्र के हिसाब से वे बेहद फिट हैं। सलमान खान की फिटनेस की अपनी अलग शैली है, अक्षय कुमार का अनुशासन अलग है, और टाइगर श्रॉफ जैसे युवा अभिनेता भी अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत समर्पित हैं। कुल मिलाकर, पूरा उद्योग फिटनेस के प्रति बहुत जागरूक हो गया है।"

तंबाकू के प्रचार पर बैन का समर्थन देने वाले संग्राम सिंह का कहना है कि बड़ी हस्तियों को हानिकारक पदार्थों के प्रचार से बचना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, जो उन्हें फॉलो करते हैं। उन्होंने कहा, "तंबाकू, गुटखा और कुछ पेय पदार्थ बहुत हानिकारक हो सकते हैं। मेरा मानना ​​है कि अभिनेताओं और क्रिकेटरों को अपने प्रभाव का जिम्मेदारी से उपयोग करना चाहिए। वे युवाओं के आदर्श हैं, इसलिए उन्हें स्वस्थ और सकारात्मक विकल्पों को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही, मुझे लगता है कि सरकार को गुटखा और तंबाकू जैसे हानिकारक उत्पादों को पूरी तरह से बंद करने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए।"

अर्जेंटीना में संग्राम सिंह का आगामी मैच होने वाला है, और वे 40 साल की उम्र में दोबारा प्रदर्शन करने की तैयारियों पर बात करते हुए उन्होंने कहा, "जीवन के इस पड़ाव पर, मेरा अभी भी खेल में बने रहना ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। आज मुझे थोड़ी देर हो गई क्योंकि मैंने अभी-अभी एक वर्कआउट सेशन खत्म किया था। आजकल मैं तैयारी के लिए कई सेशन में ट्रेनिंग करता हूं। पहली बार अर्जेंटीना में प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलना बहुत रोमांचक है। हालांकि, मेरे लिए खेल जीत या हार के बारे में नहीं है। मेरा असली उद्देश्य उन युवाओं को प्रेरित करना है जो खेल खेलने का सपना देखते हैं। अगर कोई चालीस साल की उम्र में भी प्रतिस्पर्धा कर सकता है, तो बीस या तीस साल के लोग निश्चित रूप से और भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं।"

--आईएएनएस