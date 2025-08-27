सान्या मल्होत्रा का नया 'कर्ली' अवतार, सोशल मीडिया पर छाई तस्वीरें

मुंबई, 26 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेत्री सान्या मल्होत्रा इन दिनों फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने मंगलवार को सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह कर्ली हेयर फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं।

लुक की बात करें तो उन्होंने मिनिमल मेकअप के साथ स्लीवलेस टॉप पहना हुआ है। सान्या ने इसको कैप्शन दिया, "छोटे कर्ली हेयर, बड़ी खुशी, नताशा मेरी कर्ल विशेषज्ञ हैं, कर्ली कट के लिए धन्यवाद!"

अभिनेत्री के पोस्ट करते ही इंडस्ट्री के दोस्तों और साथी कलाकारों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कमेंट सेक्शन में प्यार की बौछार कर दी। कई लोगों ने हार्ट और फायर के इमोजी कमेंट किए।

अभिनेत्री फातिमा सना शेख ने कमेंट सेक्शन में लिखा, "मुझे तुम्हारे बालों से प्यार हो गया है।" एक यूजर ने लिखा, "गॉर्जियस डियर।" एक अन्य यूजर ने लिखा, "आपके बाल हैं या मैगी।"

अभिनेत्री की अपकमिंग फिल्म की बात करें तो वह 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में नजर आएंगी। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। फिल्म की रिलीज डेट को कई बार बदला जा चुका है। अब इसे फाइनली 2 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा।

शशांक खेतान के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अक्षय ओबेरॉय, रोहित सराफ, सान्या मल्होत्रा और मनीष पॉल भी हैं। फिल्म को धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया जा रहा है। इससे पहले दर्शकों की उत्सुकता बढ़ाने के लिए मेकर्स ने फिल्म के टीजर की झलक इंस्टाग्राम पर दिखाई थी।

मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर फिल्म की रिलीज डेट के साथ एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा था, "मंडप सजेगी, महफिल जमेगी... पर सनी और तुलसी की एंट्री सारी स्क्रिप्ट बदल देगी। टीजर 28 अगस्त गुरुवार को रिलीज होगा। फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।"

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' अब बॉक्स ऑफिस पर 'कांतारा: अ लीजेंड - चैप्टर 1' और हर्षवर्धन राणे की अभिनीत फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' से टक्कर लेगी।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम