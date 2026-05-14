सनातन सिर्फ धर्म नहीं, जीवन जीने का तरीका है : अभिनेता पराग त्यागी

मुंबई, 13 मई (आईएएनएस)। टेलीविजन इंडस्ट्री के लोकप्रिय अभिनेता पराग त्यागी अब हरि ओम ओटीटी के एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हो गए हैं। यह ऐप पौराणिक शो, लाइव मंदिर दर्शन, भजन, और बच्चों के लिए एनिमेटेड पौराणिक कहानियों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।

अभिनेता ने आईएएनएस के साथ बातचीत में इस नए सफर की शुरुआत करते हुए प्लेटफॉर्म के फाउंडर विभु अग्रवाल के विजन की सराहना की। उन्होंने बताया, "हरि ओम ऐप सनातन संस्कृति को सकारात्मक और सार्थक तरीके से दुनिया के सामने पेश करने का एक माध्यम है। अक्सर लोग सनातन को केवल धर्म मान लेते हैं, जबकि वास्तव में यह जीवन जीने का एक तरीका है।"

उन्होंने भारतीय परंपरा की गहराई पर जोर देते हुए कहा, "सनातन किसी पर भी आंख बंद करके कुछ भी मानने के लिए मजबूर नहीं करता है, बल्कि यह लोगों को सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है। हम कुछ चीजें क्यों करते हैं और उनका असल में क्या मतलब है।"

आज की जेन-जी में बढ़ते मानसिक तनाव, एंग्जायटी और डिप्रेशन पर चिंता व्यक्त करते हुए अभिनेता ने सनातन दर्शन को इसका स्थायी समाधान बताया। उन्होंने कहा, "जेन-जी बहुत कम उम्र में ही मानसिक तनाव जैसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं। कई लोग अभी भी खुद को समझने और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे असल में जिंदगी से क्या चाहते हैं। यह एक बड़ी समस्या बन गई है।"

पराग का मानना है कि दवाएं केवल हमारी भावनाओं को सुन्न कर सकती हैं, लेकिन असली समाधान अनुशासन और आत्म-विश्वास में छिपा है। उन्होंने कहा, "हमारा सनातन दर्शन अनुशासन, आत्मविश्वास, दया और मन की शांति सिखाता है। जब आप हमारे वेद, शास्त्र और संस्कृत शास्त्र पढ़ते हैं, तो आपको शांति और उम्मीद का एहसास होता है।"

पराग ने बताया कि प्लेटफॉर्म पर कहानी सुनाने का तरीका बेहद दिलचस्प होगा। हरि ओम प्लेटफॉर्म फिल्मों, वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्री और एआई बेस्ड कंटेंट का उपयोग करेगा ताकि दर्शकों को मनोरंजन के साथ-साथ अपनी विरासत की जानकारी मिले और वे कभी बोरियत महसूस न करें।

--आईएएनएस

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