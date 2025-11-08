सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में पहुंचे सिंगर हंसराज रघुवंशी, भेंट देकर की धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात

नई दिल्ली, 8 नवंबर (आईएएनएस)। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 2025 का आगाज कर दिया है। उत्तराखंड के बेहतरीन सिंगर बाबा हंसराज रघुवंशी भी इस यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की है।

दिल्ली से लेकर वृंदावन तक की इस यात्रा की शुरुआत शुक्रवार को दिल्ली के छत्तरपुर के कात्यायनी मंदिर में मां दुर्गा का आशीर्वाद लेकर की गई।

सिंगर बाबा हंसराज रघुवंशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से अपनी मुलाकात की फोटोज पोस्ट की हैं। कुछ फोटो बागेश्वर धाम के आधिकारिक इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट की गई हैं। फोटो में सिंगर भेंट लेकर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से मिलने पहुंचे हैं और उनके चरणों में बैठे दिख रहे हैं। सिंगर ने फोटो को पोस्ट कर लिखा, "जय श्री राम, सनातन हिंदू एकता पद यात्रा।"

बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने यात्रा 7 नवंबर से शुरू की है और दिल्ली, हरियाणा और फिर उत्तर प्रदेश के राज्यों को छूती हुई वृंदावन तक पहुंचेगी। ये पदयात्रा 16 नवंबर तक चलेगी। यात्रा का उद्देश्य सनातन धर्म का प्रचार और हिंदुओं में एकता लाकर जातिवाद को जड़ से खत्म करना है। उन्होंने यात्रा के आगाज से पहले ही साफ कर दिया था कि हिंदू धर्म के संरक्षण के लिए वे कुछ भी करेंगे। बाकी किसी को वंदे मातरम से दिक्कत है तो वे लाहौर जा सकते हैं।

इस यात्रा में कई बड़े धर्मगुरुओं और संतों को देखा गया। बाबा बागेश्वर को देखने के लिए और उनके साथ जुड़ने के लिए हर वर्ग के लोगों को देखा गया। कोई हाथ में भगवा झंडा तो कोई सिर पर राधा-कृष्ण की प्रतिमा ले जाता दिखा। पदयात्रा में कई किलोमीटर तक लोगों का जमावड़ा दिखा। अब बागेश्वर बाबा का अगला पड़ाव हरियाणा का फरीदाबाद में होने वाला है, जहां वे मांगर चुंगी बॉर्डर से यात्रा शुरू करेंगे और फिर सैनिक कॉलोनी, गुरुग्राम रोड और दशहरा मैदान होते हुए रात को एनआईटी फरीदाबाद में आराम करेंगे।

पदयात्रा को देखते हुए गुरुग्राम और फरीदाबाद पुलिस ने कई रास्तों को बंद कर दिया है और कुछ रास्तों को बदल लिया है। इन रास्तों पर कमर्शियल वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित कर दिया है और लोगों से अपील की है कि इन रास्तों से गुजरने की बजाय दूसरे विकल्प तलाशें।

--आईएएनएस

पीएस/वीसी