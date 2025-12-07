मनोरंजन

सोनारिका भदौरिया के घर आई नन्ही परी, शेयर की झलक

Dec 07, 2025

मुंबई, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। लोकप्रिय धारावाहिक 'देवों के देव महादेव' फेम अभिनेत्री सोनारिका भदौरिया एक बच्ची की मां बन गई हैं। रविवार को अभिनेत्री ने पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी।

अभिनेत्री सोनारिका ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में बेटी के पैर नजर आ रहे है, जिसे वे और उनके पति प्यार से पकड़े हुए है। पोस्ट शेयर करते हुए अभिनेत्री ने इसे कैप्शन दिया, "5-12-2025। हमारी सबसे प्यारी और बड़ी नेमत घर आ गई है और आते ही हमारी दुनिया बन गई है।"

अभिनेत्री के पोस्ट शेयर करने के बाद इंडस्ट्री, दोस्त, फैंस और साथी कलाकारों ने कमेंट सेक्शन पर प्यार और शुभकामनाओं की बौछार कर दी। कुछ लोगों ने हार्ट और फायर इमोजी से प्रतिक्रिया दी।

अभिनेत्री आरती सिंह ने लिखा, "मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। बधाई हो।" अशनूर कौर ने लिखा, "बधाई हो।" लता सबरवाल ने भी "बधाई हो" कमेंट किया।

बता दें कि अभिनेत्री की बेटी का जन्म 5 दिसंबर को ही हो गया था, लेकिन उसके जन्म की जानकारी उन्होंने अभी दी है। हालांकि, उन्होंने अभी तक बेटी के नाम की घोषणा नहीं की है।

सोनारिका भदौरिया ने साल 2024 में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड विकास पाराशर से शादी की थी। दोनों की पहली मुलाकात जिम में हुई थी। इसके बाद दोनों ने 7 साल एक-दूसरे को डेट किया था।

अभिनेत्री ने साल 2011 में धारावाहिक 'तुम देना साथ मेरा' से टीवी सीरियल की शुरुआत की थी। इसके बाद वे 'पृथ्वी वल्लभ' और 'दास्तान-ए-मोहब्बत सलीम अनारकली' जैसे शो में नजर आईं। अभिनेत्री ने सिर्फ टीवी शोज ही नहीं किए हैं। उन्होंने साउथ सिनेमा में काम कर अपनी खास पहचान बनाई है।

सोनारिका ने तेलुगु फिल्म 'जादूगाडु' और 'ईदो रकम आदो रकम' में भी काम किया। अभिनेत्री भले ही कई बेहतरीन प्रोजेक्ट का हिस्सा रही हैं, लेकिन उन्होंने टीवी सीरियल ‘देवों के देव महादेव’ की पार्वती बनकर कमाया है। सही मायने में एक्ट्रेस को घर-घर में पहचान इसी सीरियल से मिली थी।

--आईएएनएस

एनएस/एएस

