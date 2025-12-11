मनोरंजन

सिनेमाघरों में लौट रही 'शोले', अभिषेक बच्चन बोले- सबसे बड़ी कहानी फिर जीवित

Dec 11, 2025

मुंबई, 11 दिसंबर (आईएएनएस)। साल 1975 की कल्ट क्लासिक फिल्म 'शोले' पुरानी यादों को फिर से ताजा करने के लिए जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देगी। हाल ही में मेकर्स ने 'शोले: द फाइनल कट' ट्रेलर भी रिलीज कर दिया, जिसे देखने के बाद सभी के मन में फिल्म को लेकर उत्साह बढ़ रहा है।

गुरुवार को अभिनेता अभिषेक बच्चन ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए बताया कि वे फिल्म देखने के लिए काफी उत्साहित हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर फिल्म का पोस्टर शेयर किया, जिसके साथ उन्होंने अपनी उत्सुकता जाहिर करते हुए लिखा, "सबसे बड़ी कहानी, जो अभी तक पूरी तरह से बताई नहीं गई। शोले को उसकी पूरी भव्यता के साथ बड़े पर्दे पर देखने का अब इंतजार नहीं हो रहा है।"

अभिनेता ने बताया कि उन्होंने आज तक यह फिल्म सिर्फ टीवी पर देखी है और सिनेमाघरों में देखना उनकी जिंदगी का सपना रहा है।

अभिषेक के पोस्ट पर इंडस्ट्री के दोस्तों और साथी कलाकारों ने प्रतिक्रिया दी और कमेंट सेक्शन में प्यार की बौछार कर दी। कई लोगों ने हार्ट और फायर के इमोजी कमेंट किए। अभिनेता राहुल देव और अभिनेत्री चित्रांगदा ने इमोजी के साथ प्रतिक्रिया दी।

रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म 'शोले' 50वीं वर्षगांठ के मौके पर सिनेमाघरों में फिर से रिलीज होगी। फिल्म में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, असरानी और अमजद खान ने अहम रोल निभाए थे। यह अपनी कहानी, गाने और कलाकारों के शानदार अभिनय से आज भी एक कल्ट क्लासिक की लिस्ट में शुमार है।

हालांकि, फिल्म के रिलीज के बाद यह तुरंत ही हिट नहीं रही थी। रिलीज के शुरुआती दिन फिल्म कुछ खास नहीं चली, मेकर्स को लगने लगा कि फिल्म फ्लॉप है, लेकिन धीरे-धीरे फिल्म ने रफ्तार पकड़ी और लगभग 5 साल तक थिएटर में लगातार चली।

बता दें कि 'शोले: द फाइनल कट' 12 दिसंबर को 4के वर्जन में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म को उसकी ओरिजिनल एंडिंग के साथ पेश किया जाएगा। मतलब कि उस समय जो सीन डिलीट कर दिए गए थे, उन्हें भी अब इस फिल्म में ऐड किया जाएगा।

