सिनेमाघरों में जल्द आने वाला है 'हैवान', 18 साल बाद सैफ अली और अक्षय कुमार साथ आएंगे नजर

मुंबई, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। एक्टर सैफ अली खान और अक्षय कुमार 18 साल बाद फिर से एक साथ पर्दे पर नजर आने वाले हैं। दोनों फिल्म 'हैवान' में फिर से स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई है और जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

रविवार को फिल्म मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर फिल्म शूटिंग रैप-अप सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की, जिसमें एक्टर सैफ अली खान और फिल्म की बाकी टीम नजर आ रही है। एक तस्वीर में सैफ अली खान केक काटते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी में पूरी टीम नजर आ रही है। तस्वीरें पोस्ट कर उन्होंने लिखा, "हमारी फिल्म हैवान की शूटिंग पूरी हो गई। आज हमारे दिल प्यार, आभार और गर्व से भर गए हैं। फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी।"

प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित फिल्म का निर्माण केवीएन प्रोडक्शंस और द स्पियन फिल्म्स साथ मिलकर कर रहे हैं। वहीं, वेंकेट के. नारायण और शैलजा देसाई इसे मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं।

फिल्म की शूटिंग इसी साल अगस्त में शुरू हुई थी, जिसकी जानकारी अभिनेता अक्षय कुमार ने खुद एक पोस्ट के जरिए दी थी। इसके कुछ भाग ऊंटी में शूट किए गए थे। इससे पहले सैफ अली खान और अक्षय कुमार 2008 में आई फिल्म 'टशन' में एक साथ दिखे थे। अब 18 साल बाद उन्हें फिल्मी पर्दे पर साथ देखने के लिए फैंस उत्साहित हैं।

फिल्म 'टशन' भले ही यश राज फिल्म्स बैनर तले रिलीज की गई थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस में ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई थी। विजय कृष्ण आचार्य के निर्देशन में बनी फिल्म में सैफ और अक्षय के अलावा करीना कपूर खान और अनिल कपूर भी मुख्य भूमिका में थे।

अक्षय कुमार हाल ही में फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' में नजर आए थे। इस फिल्म में उनके साथ अरशद वारसी के साथ ही सौरभ शुक्ला नजर आए थे।

वहीं, सैफ अली खान हाल ही में निर्देशक कुकी गुलाटी और रॉबी ग्रेवाल की फिल्म 'ज्वेल थीफ: द हाइस्ट बिगिन्स' में नजर आए थे। फिल्म नेटफ्लिक्स पर 25 अप्रैल को रिलीज हुई थी।

--आईएएनएस

एनएस/वीसी