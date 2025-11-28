'सनम तेरी कसम' से 'तेरे इश्क में' तक : रोमांटिक फिल्मों का जिक्र कर बोले हर्षवर्धन राणे- 'ऑडियंस फिर से प्यार में पड़ गई'

मुंबई, 28 नवंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड में इस साल रोमांटिक और म्यूजिकल फिल्मों का जादू बरकरार रहा। 'सनम तेरी कसम' की री-रिलीज से 'तेरे इश्क में' की रिलीज तक, लव स्टोरीज का बॉक्स ऑफिस पर कमाल देखने को मिला। एक्टर हर्षवर्धन राणे का मानना है कि इन फिल्मों की सफलता बताती है कि ऑडियंस फिर से प्यार में पड़ गई है।

रोमांटिक और म्यूजिकल फिल्मों की सफलता से गदगद एक्टर हर्षवर्धन राणे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर खुशी जाहिर की, जिसमें उन्होंने साल 2025 को लव का ब्लॉकबस्टर साल बताया।

हर्षवर्धन ने 'सनम तेरी कसम', 'सैयारा', 'एक दीवाने की दीवानियत' और 'तेरे इश्क में' फिल्मों के पोस्टर कोलाज को पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, “मिलाप जावेरी। बॉक्स ऑफिस पर दिल तोड़ने वाली म्यूजिकल लव स्टोरीज के लिए साल 2025 कितना ब्लॉकबस्टर साल रहा है। सुपरहिट ओपनिंग और ‘तेरे इश्क में’ को मिले रिस्पॉन्स के साथ आज एक बार फिर ऑडियंस प्यार में पड़ गई है।"

उन्होंने अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म का जिक्र करते हुए बताया, "‘सनम तेरी कसम’ ने अपनी हिस्टोरिक री-रिलीज के साथ सुपर सक्सेस की धूम मचाई, फिर ‘सैयारा’ ने ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनकर तहलका मचाया, ‘एक दीवाने की दीवानियत’ ऑडियंस के बीच ब्लॉकबस्टर बनी और अब ‘तेरे इश्क में’ पहले ही दिन सुपरहिट हो गई है। प्यार की ताकत को और ताकत मिले।”

बता दें, फिल्म ‘सनम तेरी कसम’ साल 2016 में आई थी। हर्षवर्धन राणे ने खुद ‘सनम तेरी कसम’ में लीड रोल निभाया था, जो आज भी ऑल-टाइम फेवरेट लव स्टोरी की लिस्ट में है। हालांकि, उस साल फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाने में नाकामयाब रही।

फिल्म साल 2025 में री-रिलीज के साथ धूम मचाने में सफल रही। इसका क्रेज सिनेमाघरों के बाहर जुटी दर्शकों की भीड़ में देखने को मिला। फिल्म में हर्षवर्धन के साथ लीड रोल में पाकिस्तानी एक्ट्रेस मावरा हुसैन थीं।

वहीं, इसी साल आई अहान पांडे और अनीत पड्डा की नई फिल्म ‘सैयारा’ सफल रही और बॉक्स ऑफिस पर इसका जादू देखने को मिला। राणे की फिल्म ‘एक दीवाने की दीवानियत’ भी 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने में सफल रही। वहीं, आनंद एल राय की ‘तेरे इश्क में’ ने ओपनिंग डे से ही शानदार बिजनेस किया है। धनुष और कृति सेनन स्टारर फिल्म 8 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है।

