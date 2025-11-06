मनोरंजन

सोनम खान ने दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर को किया याद, बताया पहली फिल्म की शूटिंग का अनुभव

Nov 06, 2025

Nov 06, 2025, 03:18 PM
सोनम खान ने दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर को किया याद, बताया पहली फिल्म की शूटिंग का अनुभव

नई दिल्ली, 6 नवंबर (आईएएनएस)। मशहूर दिग्गज अभिनेत्री सोनम खान ने 'त्रिदेव', 'आखिरी गुलाम', और 'विश्वात्मा' जैसी सुपरहिट फिल्में दी हैं।

एक्ट्रेस अक्सर अपने सोशल मीडिया के जरिए पुराने दिनों और अपने कोस्टार को याद करती रहती हैं। अब उन्होंने दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर और अपनी पहली हिंदी फिल्म 'विजय' के शूटिंग के अनुभव को शेयर किया है।

यश चोपड़ा की 1988 में आई फिल्म 'विजय' सोनम खान की पहली हिंदी डेब्यू फिल्म थी, और इस फिल्म में उन्होंने ऋषि कपूर के अपोजिट काम किया था। इस फिल्म में उन्होंने बिकिनी पहनकर सीन शूट किए थे, जिसके चलते विवाद भी हुआ। हालांकि, आज भी एक्ट्रेस को अपने इस फैसले पर कोई शक नहीं है और वे इसे बिल्कुल सही मानती हैं।

उन्होंने फिल्म की एक क्लिप शेयर कर लिखा, "विजय की शूटिंग से पहले मैं काफ़ी घबराई हुई थी। यह मेरा पहला कैमरा फेस करने का अनुभव था और मैंने उस सीन के लिए बिकिनी पहनी हुई थी। शुक्र है, सब कुछ ठीक रहा और यश चोपड़ा व ऋषि कपूर ने सीन को बिना किसी परेशानी के फिल्माया।"

फिल्म के रिलीज के बाद भी एक्ट्रेस को एक्सपोजर के लिए ट्रोल किया गया था, लेकिन आज भी उन्हें लगता है कि लोग उन्हें जज करेंगे। उन्होंने लिखा, "हो सकता है कि इस रील को शेयर करने पर मुझे ट्रोल किया जाए या नहीं, लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं अपने माता-पिता का पेट पालने के लिए काम कर रही थी। मैं वाकई बहुत बहादुर लड़की थी जिसने अपना पहला शूट किया, वो भी बिकिनी में।"

इससे पहले उन्होंने गोविंदा के साथ अपने फिल्म अनुभव के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि कैसे गोविंदा उन्हें बिल्कुल अपनी तरह मानते थे और सेट पर दोनों की बहुत जमती थी। सोनम खान ने गोविंदा से एक्टिंग के गुर भी सीखे थे।

सोनम खान भले ही पर्दे से दूर हैं लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं। एक्ट्रेस मॉडलिंग के अपने ग्लैमरस शूट सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर करती हैं।

--आईएएनएस

पीएस/एएस

