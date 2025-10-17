सोनम खान ने मिथुन चक्रवर्ती के साथ शेयर की पुरानी यादें

मुंबई, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री सोनम खान भले ही अब सिल्वर स्क्रीन पर कम नजर आती हैं, लेकिन वह सोशल मीडिया के जरिए यादों को शेयर करती रहती हैं। उन्होंने शुक्रवार को मिथुन चक्रवर्ती संग तस्वीर पोस्ट कर उनके साथ स्क्रीन शेयर करने के अपने अनुभव बताए।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर अभिनेता के साथ तस्वीर पोस्ट की, जिसमें उन्होंने अभिनेता के व्यवहार की तारीफ करते हुए कैप्शन में लिखा, "मिथुन न केवल एक सुपरस्टार बल्कि नेक दिलवाले इंसान हैं।"

सोनम ने लिखा कि उनके करियर की शुरुआत में मिथुन के साथ एक फिल्म साइन करना उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी।

उन्होंने लिखा, "मिथुन सर के साथ फिल्म साइन करने से पहले मेरी फिल्म रिलीज भी नहीं हुई थी और मैं उस समय इंडस्ट्री में नई थी। मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मैं एकदम नई थी। सर की दयालुता की वजह से मुझे किसी ऑडिशन की भी जरूरत नहीं पड़ी।"

सोनम ने बताया कि वह मिथुन के साथ काम करने से पहले काफी नर्वस थीं, क्योंकि वह बचपन से उनकी फिल्में देखकर बड़ी हुई हैं। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि उन्हें मिथुन पर हल्का-सा क्रश था, जिससे उनकी घबराहट और बढ़ जाती थी।

सोनम ने मिथुन की सादगी और उदारता की तारीफ करते हुए कहा कि उनका व्यवहार हमेशा दूसरों से अलग रहा है। सालों बाद कोयंबटूर हवाई अड्डे पर मिथुन से मुलाकात हुई, जब दोनों ऊटी जा रहे थे। मिथुन ने उन्हें अपने होटल 'द मोनार्क' में सात कोर्स वाला लंच ऑफर किया।

सोनम ने कहा कि मिथुन आज भी उतने ही विनम्र और सज्जन हैं, जितने वह उनके करियर के शुरुआती दिनों में थे। सोनम ने मिथुन को एक ऐसे सुपरस्टार के रूप में याद किया, जिनका दिल सोने जैसा है।

अभिनेत्री सोनम खान और मिथुन चक्रवर्ती ने मिलकर तीन फिल्मों में काम किया है।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम