सोनम खान ने खुशी का 'राज' किया बेपर्दा, कहा- 'आजाद रहो और अपने फैसले खुद लो'

मुंबई, 8 नवंबर (आईएएनएस)। कई फिल्मों में काम कर अपने अभिनय का लोहा मनवा चुकी अभिनेत्री सोनम खान ने शनिवार को खुशी के पीछे के रहस्य को उजागर किया।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट तस्वीरों के साथ लिखा, "अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं, तो आपको आजाद रहना होगा और अपने फैसले खुद लेने पड़ेंगे।"

अभिनेत्री की पोस्ट फैंस को काफी पसंद आ रही है। वे कमेंट सेक्शन में तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

सोनम ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, लेकिन जल्द ही सिनेमा छोड़ भी दिया था। उन्होंने करियर की शुरुआत 1987 में तेलुगु फिल्म से की थी, लेकिन उन्हें पहचान 'तिरछी टोपी' गाने से मिली थी।

अभिनेत्री ने साल 1988 में फिल्म 'विजय' से बॉलीवुड में कदम रखा था। इसके बाद उन्होंने 'त्रिदेव', 'अजूबा', और 'विश्वात्मा' जैसी फिल्मों में काम किया। हालांकि, अपने करियर के शिखर पर 1991 में उन्होंने निर्देशक राजीव राय से शादी करने के बाद इंडस्ट्री छोड़ दी थी।

सोनम खान ने पहली शादी 18 साल की उम्र में डायरेक्टर राजीव राय से मंदिर में की थी। इसके बाद सोनम ने हिंदू धर्म अपना लिया। राजीव राय ने बतौर डायरेक्टर, स्क्रीनराइटर और फिल्म एडिटर काम किया और युद्ध, मोहरा, त्रिदेव जैसी फिल्में डायरेक्ट कीं, जिनमें से एक में सोनम ने काम किया।

राजीव और सोनम का एक बेटा है, जिसका नाम गौरव है। 2016 में राजीव और सोनम अलग हो गए थे। बाद में राजीव ने मुंबई छोड़कर ब्रिटेन जाने का फैसला किया। वहीं, सोनम मुंबई में ही रहने लगीं।

राजीव राय मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर गुलशन राय के बेटे हैं। उन्होंने दीवार और मोहरा जैसी फिल्में प्रोड्यूस की हैं। गुलशन राय का जन्म पाकिस्तान में हुआ था और बंटवारे के बाद वे परिवार के साथ भारत आ गए और बतौर फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर काम शुरू किया। उन्होंने 1970 में 'त्रिमूर्ति फिल्म्स' की स्थापना की थी।

