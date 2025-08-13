सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स में रोजाना दिखानी होगी एक बंगाली फिल्म, ममता सरकार का फैसला

कोलकाता, 13 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल सरकार ने सिनेमाघरों में प्राइम टाइम के समय में बदलाव और बंगाली फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए नया नियम लागू किया है। अब राज्य के सिनेमाघरों में प्राइम टाइम शो दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक होगा, जो पहले दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक था।

आदेश में कहा गया है कि सभी सिनेमाघरों के लिए प्राइम टाइम शो में कम से कम एक बंगाली फिल्म दिखाना अनिवार्य होगा। मल्टीप्लेक्स के लिए भी हर स्क्रीन पर इस दौरान एक बंगाली फिल्म प्रदर्शित करना जरूरी होगा। नियम का पालन न करने पर राज्य सरकार कार्रवाई करेगी।

बंगाल सरकार के फैसले पर फेडरेशन ऑफ सिने टेक्नीशियन एंड वर्कर्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया के अध्यक्ष स्वरूप बिस्वास ने कहा, "हम इस ऐतिहासिक फैसले के लिए पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आभार व्यक्त करते हैं। सरकार के आदेश के मुताबिक, प्राइम टाइम में बदलाव किया गया है, जो पहले दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक था, लेकिन अब दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक होगा। इसके साथ ही, हर सिनेमाघर को इस प्राइम टाइम में कम से कम एक बंगाली फिल्म दिखानी ही होगी।"

सिनेमा हॉल मलिक सुरंजन पाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "हमारे यहां अधिकतर बंगाली फिल्में ही चलाई जाती हैं। लेकिन, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है कि हर फिल्म को प्राइम टाइम शो में जगह दी जाएगी।"

बंगाली अभिनेत्री रितुपर्णा सेनगुप्ता ने बंगाल सरकार के फैसले पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, "यह एक अच्छा फैसला है, क्योंकि बंगाली फिल्मों को प्राइम टाइम शो के लिए हम काफी समय से आवाज उठा रहे थे। मैं बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने बंगाली फिल्मों के बारे में विचार किया।"

बता दें कि बंगाल सरकार ने यह निर्णय बुधवार को कोलकाता के नंदन में आयोजित एक बैठक के बाद लिया है, जिसमें राज्य के दो मंत्रियों, अरूप विश्वास और इंद्रनील सेन, के साथ अभिनेत्री रितुपर्णा सेनगुप्ता, फेडरेशन ऑफ सिने टेक्नीशियन एंड वर्कर्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया के प्रेसिडेंट, सिनेमा हॉल मालिक, डायरेक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जीक्यूटिव मौजूद थे।

