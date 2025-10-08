सोनम बाजवा ने डीजे पर थिरककर फैंस से की 'निक्का जेलदार-4' को सिनेमाघरों में देखने की अपील

मुंबई, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)। पंजाबी सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री सोनम बाजवा की फिल्म 'निक्का जेलदार-4' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। अभिनेत्री ने मंगलवार को फिल्म के प्रमोशन का एक नया तरीका अपनाया है।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक मजेदार वीडियो पोस्ट कर फैंस से सिनेमाघरों में फिल्म देखने की गुजारिश की।

सोनम वीडियो में सेट पर मौजूद डीजे में अपने पसंदीदा गाने पर डांस कर रही हैं, जिसमें उनकी पूरी 'निक्का जेलदार-4' की टीम भी उनके साथ थिरकती दिखी।

सोनम ने कैप्शन में लिखा, "शूटिंग के बीच छोटे से ब्रेक में हमने खूब मस्ती की। सेट पर डीजे था, और मैंने उनसे बिंदरखिया जी का मेरा पसंदीदा गाना बजाने को कहा। फिर क्या, मैं और मेरी पूरी टीम ने जमकर डांस किया। वैसे, आपको बता दूं कि 'निक्का जेलदार-4' अब आपके नजदीकी सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। जरूर जाइए और फिल्म का आनंद लीजिए।"

'निक्का जेलदार-4' में सोनम बाजवा के साथ एमी विर्क मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।

अभिनेत्री ने वर्कफ्रंट की बात करें तो उनकी अपकमिंग फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' में अभिनेता हर्षवर्धन राणे के साथ नजर आएंगी। फिल्म के गाने और ट्रेलर रिलीज हो चुके हैं।

मिलाप जावेरी द्वारा निर्देशित रोमांटिक ड्रामा फिल्म के सह-निर्माता राघव शर्मा हैं। पहले इस फिल्म को 2 अक्टूबर को रिलीज किया जाना था, मगर अब ये 21 अक्टूबर को रिलीज होगी। फिल्म में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की जोड़ी पहली बार बड़े पर्दे पर दिखाई देगी।

फिल्म को अंशुल गर्ग के बैनर देसी म्यूजिक फैक्टरी के तहत निर्माण किया जा रहा है। इसकी कहानी मुश्ताक शेख और मिलाप जावेरी ने मिलकर लिखी है। यह फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा है, जिसमें प्यार, जुनून और दिल टूटने की एक भावुक कहानी होगी।

--आईएएनएस

एनएस/डीएससी