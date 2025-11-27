सुनील शेट्टी ने सोशल मीडिया पर भूषण कुमार को दीं शुभकामनाएं

मुंबई, 27 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय संगीत और फिल्म इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार गुरुवार को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर अभिनेता सुनील शेट्टी ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी।

अभिनेता सुनील शेट्टी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर भूषण के साथ तस्वीर पोस्ट की, जिसके साथ उन्होंने लिखा, "जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं भूषण कुमार जी। आप बिल्कुल फिट रहें, ढेर सारी खुशियां और बहुत सारी सफलता मिले, जिसके आप हकदार हैं। हमेशा खुश रहें, हमेशा धन्य रहें।"

भूषण कुमार ने अपने पिता गुलशन कुमार की विरासत को आगे बढ़ाते हुए टी-सीरीज को दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी बना दिया है, लेकिन ये सब बनाना कोई आसान नहीं था।

बता दें कि गुलशन कुमार ने म्यूजिक कैसेट की शुरुआत की थी और सुपर कैसेट्स के नाम से टी सीरीज को एस्टेब्लिश किया, जिसमें भक्ति गीत और फिल्मों के गाने चला करते थे। यही गाने पूरी दुनिया में मशहूर हो गए थे, लेकिन कुछ समय बाद गुलशन कुमार की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद कंपनी की बागडोर भूषण कुमार ने अपने हाथों में ले ली और कड़ी मेहनत से देश-दुनिया में टी-सीरीज का नाम रौशन कर दिया।

टी-सीरीज आज यूट्यूब पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाला म्यूजिक चैनल है, और बॉलीवुड की लगभग हर बड़ी फिल्म के म्यूजिक राइट्स इसी कंपनी के पास होते हैं। ‘आशिकी 2’, ‘भूल भुलैया 2’, ‘एनिमल’, और ‘तू झूठी मैं मक्कार’ जैसी सुपरहिट फिल्मों के पीछे भूषण कुमार का ही हाथ रहा है।

इसी के साथ ही भूषण कुमार ने अपनी कंपनी में कई नए कलाकारों को भी मौके दिए हैं, जिनमें नेहा कक्कड़, गुरु रंधावा, जुबिन नौटियाल, और अरिजीत सिंह जैसे गायकों के नाम शामिल हैं। हाल ही के दिनों में टी-सीरीज की प्रोड्यूस कई फिल्में रिलीज होने वाली हैं, जिनमें कुछ की घोषणा हो चुकी है, तो कुछ की बाकी है। इन्ही में से उनकी बहुप्रीतिक्षित फिल्म 'बॉर्डर 2' है, जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम