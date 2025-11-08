सुनील शेट्टी ने 'जय' के लिए स्टेज पर किया धमाकेदार डांस, तुलु सिनेमा में पहली बार दिखेंगे

मुंबई, 8 नवंबर (आईएएनएस)। अभिनेता सुनील शेट्टी अपकमिंग फिल्म 'जय' से तुलु सिनेमा में कदम रखने जा रहे हैं। शनिवार को उन्होंने एक इवेंट का वीडियो पोस्ट किया।

अभिनेता सुनील शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वे स्टेज पर टीम के साथ डांस कर रहे हैं। उन्होंने कैप्शन दिया, "मैं शायद डांसर नहीं हूं, लेकिन मैं सबसे पहले तुलुनाड का बेटा हूं। जब तुलुनाड की धुन बजती है तो मेरे पैर भी थिरकने लगते हैं। स्टेज पर मेरी पहली तुलु फिल्म 'जय' 14 नवंबर को रिलीज हो रही है।"

पोस्ट शेयर करने के बाद सुनील के इंडस्ट्री के दोस्तों और साथी कलाकारों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कमेंट सेक्शन में प्यार की बौछार कर दी। कई लोगों ने कमेंट में हार्ट और फायर इमोजी भेजे।

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने कमेंट सेक्शन में लिखा, "वाह शेट्टी वाह," और अभिनेता रजत बेदी ने कमेंट सेक्शन में लिखा, "बहुत बढ़िया अन्ना।"

रूपेश शेट्टी द्वारा निर्देशित राजनीतिक थ्रिलर फिल्म को द्विभाषी कन्नड़ और तुलु में बनाया गया है। फिल्म में रूपेश शेट्टी और अद्वितीय शेट्टी मुख्य भूमिका में हैं और सुनील शेट्टी भी इसमें अहम रोल में नजर आएंगे।

बता दें कि तुलु सिनेमा कर्नाटक के तुलु भाषी क्षेत्रों पर केंद्रित फिल्मों को कहते हैं। इसे कोस्टलवुड भी कहा जाता है।

फिल्म 'जय' के 'लव यू' गाने के लॉन्च के दौरान रिलीज डेट की घोषणा की गई थी। फिल्म को आरएस सिनेमास, सूलिन फिल्म्स और मुगरोदी प्रोडक्शन साथ में मिलकर बना रहे हैं। इसकी कहानी रूपेश शेट्टी और वेणु हासराल्ली ने मिलकर लिखी है, जबकि डायलॉग प्रसन्ना शेट्टी बैलुर ने लिखे हैं। सिनेमैटोग्राफी का जिम्मा विनुथ का है, संगीत लॉय वेलेंटाइन साल्डन्या ने दिया और एडिटिंग राहुल वासिष्ठा ने की है।

अभिनेता जल्द ही अहमद खान द्वारा निर्देशित मल्टीस्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' (हिट फ्रैंचाइजी की अगली कड़ी) में नजर आएंगे।

फिल्म में उनके साथ अक्षय कुमार, संजय दत्त, रवीना टंडन और अरशद वारसी जैसे कई बड़े कलाकार भी नजर आएंगे। यह फिल्म 'वेलकम' फ्रेंचाइजी की तीसरी कड़ी है। पहली फिल्म 'वेलकम' साल 2007 में और दूसरी फिल्म 'वेलकम बैक' साल 2015 में आई थी।

--आईएएनएस

