सोनाली कुलकर्णी ने लॉन्च किया 'हाफ टिकट फुल नागरिक' पॉडकास्ट, बच्चों की सोच और आवाज को मिलेगा नया मंच

मुंबई, 13 मई (आईएएनएस)। मराठी फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी ने एक नया पॉडकास्ट शो शुरू किया है, जिसका नाम 'हाफ टिकट फुल नागरिक' रखा गया है। इस शो का मकसद बच्चों और युवाओं की आवाज को एक मंच देना और उनकी सोच को समाज के सामने लाना है।

सोनाली कुलकर्णी ने इस पॉडकास्ट को लॉन्च करते हुए कहा, ''मुझे हमेशा से ही युवा पीढ़ी और बच्चों के विचार बहुत आकर्षित करते रहे हैं। बच्चे बेहद रचनात्मक होते हैं और उनके पास दुनिया को देखने का एक अलग नजरिया होता है। वे बिना किसी डर के अपनी बात रखते हैं और उनकी सोच में एक मासूमियत और ईमानदारी होती है, जो अक्सर बड़ों में कम देखने को मिलती है। यही कारण है कि उनकी सोच को गंभीरता से सुना जाना चाहिए।''

उन्होंने कहा, ''समाज में अक्सर एक आदत बन गई है कि जब भी कोई फैसला लेना होता है, चाहे वह परिवार से जुड़ा हो, सफर की योजना हो या फिर पैसों से जुड़ी बात हो, बच्चों की राय को नजरअंदाज कर दिया जाता है। कई बार उन्हें केवल इसलिए शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि वे छोटे हैं। यही रवैया धीरे-धीरे बच्चों पर मानसिक दबाव और भावनात्मक अनदेखी का कारण बन सकता है, जिसे बदलने की जरूरत है।''

सोनाली कुलकर्णी ने कहा, ''बच्चे सिर्फ भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान का भी अहम हिस्सा हैं। वे समाज में खुशी, संतुलन और नई ऊर्जा लेकर आते हैं। इसलिए जरूरी है कि उनकी मासूमियत को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन साथ ही उन्हें फैसले लेने और अपनी बात रखने का अधिकार भी दिया जाए। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मैंने इस पॉडकास्ट को एक अलग बातचीत के रूप में डिजाइन किया है।''

उन्होंने कहा, ''इस शो के हर एपिसोड की शुरुआत किसी बड़े व्यक्ति जैसे माता-पिता, शिक्षक या मनोवैज्ञानिक से बातचीत के साथ होगी, ताकि विषय को एक संतुलित दृष्टिकोण मिल सके। इसके बाद मुख्य बातचीत बच्चों के साथ होगी, जिन्हें शो में 'हाफ टिकट' कहा जाएगा। ये बच्चे धीरे-धीरे 'पूर्ण नागरिक' बनने की यात्रा में होंगे और अपने विचार खुलकर साझा करेंगे।''

--आईएएनएस

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