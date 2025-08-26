सोनल के 'मॉर्डन टच में पारंपरिक अंदाज' ने जीता फैंस का दिल

नई दिल्ली, 26 अगस्त (आईएएनएस)। टीवी की दुनिया की स्टार सोनल वेंगुर्लेकर अपने स्टाइलिश लुक्स और दमदार अभिनय के लिए जानी जाती हैं। वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और समय-समय पर अपने निजी जिंदगी से जुड़े पलों को फैंस के साथ साझा करती रहती हैं। गुरुवार को उन्होंने एक ऐसी तस्वीर पोस्ट की, जिसने लोगों का ध्यान खींचा। पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने कुछ ऐसा लिखा जो फैशन और मजाकिया अंदाज का एक तरह का मिश्रण था।

इंस्टाग्राम पर साझा की गई तस्वीरों में सोनल लाल रंग की कुर्ती में नजर आ रही हैं, जिसे उन्होंने ब्लू कलर की डेनिम जींस के साथ पेयर किया। उन्होंने बालों को खुला रखा जो हवा में लहराते दिख रहे हैं और उनके माथे की छोटी सी बिंदी उनके पूरे लुक को एक पारंपरिक लेकिन मॉडर्न टच दे रही है।

तस्वीर में उनका लुक बेहद सहज लेकिन आत्मविश्वास से भरा लग रहा है।

कैप्शन में सोनल ने लिखा, "लाल कलर की कुर्ती, न कि साड़ी" और इसके साथ एक लाल दिल वाला इमोजी भी जोड़ा। इस पोस्ट पर उनके चाहने वाले जमकर कमेंट्स कर रहे हैं।

एक फैन ने लिखा, "आप तो हर रंग में जंचती हैं।"

दूसरे फैन ने लिखा, "आपकी सादगी में ही असली खूबसूरती है।"

अन्य फैंस ने लिखा, "लाल कुर्ती में तो आप कमाल लग रही हैं। कुर्ती हो या साड़ी, आप हर लुक में बेस्ट हैं।"

कुछ फैंस ने तो कहा कि आपको देखकर ही तो कुर्ती ट्रेंड में आएगी। वहीं कई यूजर्स ने हार्ट इमोजी, फायर इमोजी, और हार्ट आईज जैसी प्रतिक्रियाएं दी।

बता दें कि सोनल वेंगुर्लेकर ने 2012 में टेलीविजन इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत की और सीरियल 'दिल दोस्ती डांस' में नजर आई। इसके बाद साल 2014 में उन्होंने धारावाहिक 'शास्त्री सिस्टर्स' से प्रसिद्धि हासिल की। ​​उन्होंने 'ये वादा रहा' में भी काम किया। साल 2019 में सोनल 'ये तेरी गलियां' और 'लाल इश्क' में नंदिनी और रिया के किरदार में नजर आईं। 2020 से 2021 तक, उन्होंने स्टार भारत के 'गुप्ता ब्रदर्स' में जया गुप्ता की भूमिका निभाई।

2021 में, उन्हें स्टारप्लस के लोकप्रिय शो 'ये है चाहतें' में सान्या दुबाश के रूप में देखा गया। 2022 में, वह सोनी टीवी के 'मेरे साईं- श्रद्धा और सबुरी' में सावित्री के रूप में शामिल हुईं। इसके बाद में साल 2023 में वह 'कुंडली भाग्य' में अंजलि का किरदार में नजर आईं। उन्होंने 'कुछ तो लोग कहेंगे', 'आरके लक्ष्मण की दुनिया', 'पुलिस फैक्ट्री', 'डोरी', 'जमाई नंबर 1', 'साम दाम दंड भेद' जैसी शोज से भी सफलता हासिल की।

