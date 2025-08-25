‘सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज’ का ट्रेलर रिलीज, कश्मीर के सुरीले संगीत की है दास्तां

मुंबई, 25 अगस्त (आईएएनएस)। फिल्म ‘सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज’ का ट्रेलर जारी हो गया है। सबा आजाद और सोनी राजदान स्टारर इस फिल्म में पद्मश्री अवॉर्ड से सम्मानित राज बेगम की कहानी है।

ट्रेलर में राज बेगम की जिंदगी और उनकी गायिकी के सुरीले सफर की झलक देखने मिल रही है। उनकी युवा अवस्था को सबा आजाद और बुजुर्ग अवस्था को सोनी राजदान ने प्ले किया है। इसकी कहानी दो अलग-अलग समय में चलती है।

इसके ट्रेलर को शेयर करते हुए फिल्ममेकर्स ने लिखा, “कश्मीर के दिल से उठती है एक भूली हुई कहानी, अब दुनिया सुनेगी। सिर्फ प्राइम वीडियो पर 29 अगस्त को देखें।”

ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे एक आम कश्मीरी लड़की को कश्मीर की पहली गायिका बनने में क्या-क्या झेलना पड़ता है। उन्हें गाना गाने की आजादी नहीं है, वो अपने नाम से नहीं गा सकतीं, और इसमें वो तमाम दिक्कतें दिखती हैं, जिनका सामना करते हुए नूर बेगम (राज बेगम) आगे बढ़ीं।

इस फिल्म में एक महिला के साहस, परंपराओं को तोड़ने के जज्बे और खुद की खोज की झलक दिखाई देगी। यह फिल्म एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा प्रस्तुत और एप्पल ट्री पिक्चर्स प्रोडक्शन और रेंजू फिल्म्स प्रोडक्शन द्वारा प्रोड्यूस की गई है। ‘सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज’ में सबा आजाद, सोनी राजदान, जैन खान दुर्रानी, शीबा चड्ढा, तारक रैना और शिशिर शर्मा जैसे स्टार्स अहम किरदार में दिखाई देंगे।

सबा आजाद ने अपने किरदार के बारे में बात करते हुए कहा, “ऐसा किरदार निभाना जो लीजेंडरी सिंगर से प्रेरित है, मेरे लिए एक अलग अनुभव रहा है। एक म्यूजिशियन होने के नाते मुझे अलग-अलग म्यूजिक सुनने का अनुभव है, इसके बावजूद मैं राज बेगम के इस शानदार योगदान के बारे में कुछ नहीं जानती थी। इस फिल्म ने मुझे उनकी जिंदगी और उनकी म्यूजिक की कहानी से रूबरू कराया है।"

‘सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज’ 29 अगस्त को प्राइम वीडियो पर रिलीज की जाएगी।

