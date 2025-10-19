मनोरंजन

सनी देओल ने परिवार संग अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों के साथ बिताया समय

Oct 19, 2025, 02:55 AM

मुंबई, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)। अभिनेता सनी देओल हाल ही में अटारी बॉर्डर पहुंचे थे। उन्होंने शनिवार को एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी।

अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वे अपने बेटे करण देओल और बहू दृशा आचार्य के साथ अटारी बॉर्डर की ओर कार में जाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों से मुलाकात की और वहां आयोजित होने वाली परेड का आनंद भी लिया।

सनी देओल ने वीडियो के साथ एक भावुक कैप्शन भी लिखा, जिसमें उन्होंने देशभक्ति का जज्बा दिखाया। उन्होंने लिखा, "हिंदुस्तान जिंदाबाद! हमने अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ के दोस्तों के साथ कुछ पल बिताए। करण देओल और दृशा ने पहली बार बॉर्डर पर होने वाली परेड देखी।"

वीडियो में सनी देओल बीएसएफ जवानों के साथ बातचीत करते और परेड का आनंद लेते दिखाई दिए। यह परेड भारत और पाकिस्तान की सीमा पर हर शाम आयोजित की जाती है, जो देशभक्ति और अनुशासन का प्रतीक है।

सनी देओल, जो अपनी फिल्मों में अक्सर देशभक्ति और सैनिकों के सम्मान की कहानियां पेश करते हैं, इस दौरे के दौरान बेहद उत्साहित और गौरवान्वित नजर आए। उनके साथ करण और दृशा भी इस अनुभव से अभिभूत दिखे।

अभिनेता अक्सर सोशल मीडिया के जरिए अपने देशभक्ति का जज्बा बयां करते रहते हैं। उनके वर्कफ्रंट की बात करें तो वह जल्द ही वॉर ड्रामा फिल्म बॉर्डर-2 में नजर आएंगे।

अनुराग सिंह के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में सनी के अलावा, वरुण धवन, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ, मेधा राणा, मोना सिंह, और सोनम बाजवा जैसे सितारे नजर आएंगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फिल्म की रिलीज डेट के साथ पहला पोस्टर जारी कर दिया गया है।

अनुराग सिंह के निर्देशन में बन रही यह फिल्म 1999 के कारगिल युद्ध पर आधारित है, जबकि 1997 की मूल ‘बॉर्डर’ फिल्म 1971 के लोंगेवाला युद्ध पर थी। 'बॉर्डर 2' को भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जे.पी. दत्ता और निधि दत्ता प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसे गुलशन कुमार और टी-सीरीज के साथ जे.पी. फिल्म्स प्रस्तुत करेगा।

फिल्म 22 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

--आईएएनएस

एनएस/डीकेपी

