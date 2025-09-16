मनोरंजन

सनी देओल ने फॉलो किया वायरल एआई ट्रेंड, एक्शन सीन को बनाया डिजिटल आर्ट

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 16, 2025, 05:44 AM

मुंबई, 15 सितंबर (आईएएनएस)। अभिनेता सनी देओल अपनी फिल्मों या सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सुर्खियां बटोरते रहते हैं। उन्होंने हाल ही में एआई ट्रेंड को फॉलो करते हुए फिर से फैंस को चौंका दिया।

अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर अपने मशहूर एक्शन सीन्स को गूगल के नैनो बनाना टूल की मदद से शानदार डिजिटल आर्ट में बदलकर पोस्ट किया। तस्वीरों में अभिनेता के अलग-अलग किरदार नजर आ रहे हैं। बंदूक थामने से लेकर गाड़ी चलाने और उनकी फिल्म ‘दामिनी’ के एक सीन को वकील के रूप में फिर से बनाया गया है।

तस्वीरों को पोस्ट कर उन्होंने कैप्शन में लिखा, "एक्शन फिगर, इस नए ट्रेंड के जरिए प्यार बांटने के लिए फैंस का शुक्रिया।"

गूगल नैनो बनाना ट्रेंड इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है। इससे पहले कई सेलेब्स, इंफ्लूएंसर, और सोशल मीडिया यूजर्स ट्रेंड को फॉलो कर इसमें शामिल हो चुके हैं। इससे पहले नेहा कक्कर, सोनम बाजवा और राकेश रौशन जैसे कई सितारे भी इस ट्रेंड का हिस्सा बन चुके हैं।

अभिनेता के अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो उनकी आगामी फिल्म 'बॉर्डर 2' है। रिलीज डेट के साथ फिल्म का पहला पोस्टर जारी कर दिया गया है। फिल्म निर्माताओं ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज डेट के साथ बताया कि सनी देओल की टीम एक बार फिर से देश के लिए लड़ने को तैयार है।

एक्शन वॉर ड्रामा फिल्म में सनी के अलावा, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन, अहान शेट्टी, मेधा राणा, मोना सिंह और सोनम बाजवा जैसे सितारे नजर आएंगे।

अनुराग सिंह के निर्देशन में बन रही यह फिल्म 1999 के कारगिल युद्ध पर आधारित है, जबकि 1997 की मूल ‘बॉर्डर’ फिल्म 1971 के लोंगेवाला युद्ध पर थी। 'बॉर्डर 2' को भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जे.पी. दत्ता और निधि दत्ता प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसे गुलशन कुमार और टी-सीरीज के साथ जे.पी. फिल्म्स प्रस्तुत करेगा।

फिल्म 22 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

--आईएएनएस

एनएस/एएस

Related posts

Loading...

More from author

Loading...