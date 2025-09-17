मनोरंजन

सोनू सूद ने पंजाब बाढ़ संकट पर कहा, 'मिट्टी छोड़ने वाले नहीं, साथ मिलकर जीतेंगे जंग'

Sep 17, 2025, 01:13 AM
सोनू सूद ने पंजाब बाढ़ संकट पर कहा, 'मिट्टी छोड़ने वाले नहीं, साथ मिलकर जीतेंगे जंग'

मुंबई, 16 सितंबर (आईएएनएस)। पंजाब में आई भीषण बाढ़ ने कई गांवों को जलमग्न कर दिया है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस संकट की घड़ी में अभिनेता सोनू सूद लगातार पंजाब के साथ खड़े हैं। उन्होंने प्रशंसकों के लिए एक वीडियो पोस्ट किया।

अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक और प्रेरणादायक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति का जिक्र किया और लोगों से मदद की गुहार लगाई।

सोनू ने वीडियो में बताया कि बाढ़ग्रस्त गांवों में चारों तरफ पानी ही पानी है। उन्होंने कहा, "ऐसा लगता है जैसे समंदर के बीच में घर बने हों। फसलें पानी में डूब गई हैं, लेकिन लोगों का हौसला अभी भी बुलंद है।"

उन्होंने प्रभावित परिवारों की स्थिति का जिक्र करते हुए बताया कि कई घर टूट चुके हैं, बच्चों और बुजुर्गों को इलाज की जरूरत है और बुनियादी सुविधाओं की कमी है। सोनू ने कहा कि यह संकट जल्द खत्म होने वाला नहीं है।

उन्होंने राहत कार्यों में जुटे लोगों की सराहना की और उनसे डटकर मदद जारी रखने की अपील की। उन्होंने कहा, "जब तक इनके घर, फर्नीचर और इलाज की व्यवस्था नहीं हो जाती, हमें रुकना नहीं है। मिलकर हम इस जंग को जीतेंगे।" सोनू ने अपने संदेश में एकजुटता और सहयोग की भावना पर जोर दिया ताकि बाढ़ की त्रासदी से प्रभावित लोग फिर से अपने जीवन को पटरी पर ला सकें।

सोनू ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, "समय लगेगा, पर वापस नहीं जाएंगे, ये मिट्टी छोड़ने वाले नहीं हैं।"

सोनू सूद का यह प्रयास न केवल लोगों को प्रेरित कर रहा है, बल्कि समाज के हर वर्ग से मदद के लिए आगे आने की अपील भी है। उनकी यह पहल बाढ़ प्रभावितों के लिए एक नई उम्मीद की किरण बन रही है।

पंजाब की मदद के लिए कई सेलेब्स और नामी लोगों ने मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया है।

--आईएएनएस

एनएस/डीएससी

