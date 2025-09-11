मनोरंजन

मनोरंजन

'सनी संस्कारी' की तैयारी में डूबे वरुण धवन, 'भांग पार्टी' में फ्लॉन्ट की बॉडी

Sep 11, 2025

मुंबई, 11 सितंबर (आईएएनएस)। अभिनेता वरुण धवन इन दिनों अपकमिंग फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। अभिनेता ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर 'भांग पार्टी' के बाद अपनी कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं।

वरुण ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें वह शर्टलेस नजर आ रहे हैं और उनके पूरे शरीर में कलर लगा हुआ है।

इन तस्वीरों में अभिनेता अलग-अलग मजेदार पोज में दिखे। एक तस्वीर में उन्होंने अपने शरीर को फ्लॉन्ट करते हुए पोज दिया। वरुण ने तस्वीरों के साथ कैप्शन लिखा, "भांग पीने के बाद पार्टी।"

पोस्ट करने के बाद वरुण के इंडस्ट्री के दोस्त और साथी कलाकारों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कमेंट सेक्शन में प्यार की बौछार कर दी। कई लोगों ने हार्ट और फायर के इमोजी कमेंट किए।

सबसे पहले फिल्म के मेकर्स धर्मा प्रोडक्शन ने कमेंट किया, "पार्टी बहुत मजेदार थी।" इसके बाद वरुण की सह-कलाकार और अभिनेत्री जाह्नवी ने कमेंट किया, "ओह।" मनीष मल्होत्रा ने फायर इमोजी शेयर किया।

एक अन्य यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा, "होली वाइब्स।"

फैंस वरुण की तस्वीर देखकर कयास लगा रहे हैं कि ये तस्वीरें फिल्म के गाने 'पानवाड़ी' के शूट की है, जिसे मेकर्स ने बुधवार को रिलीज किया। गाने की बात करें तो इसमें भोजपुरी अभिनेता और गायक खेसारी लाल यादव ने देसी तड़का लगाया है।

इसके लिरिक्स जयराज ने लिखे हैं और खेसारी लाल यादव के साथ मासूम शर्मा, देव नेगी, निकिता गांधी, अकासा सिंह और प्रीतम ने आवाज दी है। वहीं, एपीएस ने इसका संगीत निर्देशित किया है।

गाने की कोरियोग्राफी की बात करें तो पीयूष भगत और शाजिया सामजी ने शॉट्स और मूव्स में स्टाइल का तड़का दिया है।

शशांक खेतान के निर्देशन में बनी फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसमें वरुण धवन और जान्हवी कपूर के अलावा अक्षय ओबेरॉय, रोहित सराफ, सान्या मल्होत्रा और मनीष पॉल भी अहम किरदार में हैं।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम

