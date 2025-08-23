'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की शूटिंग खत्म, वरुण धवन ने शेयर कीं तस्वीरें

मुंबई, 22 अगस्त (आईएएनएस)। बॉलीवुड स्टार वरुण धवन की आने वाली फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की शूटिंग पूरी हो गई है। इसकी जानकारी एक्टर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए दी है।

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को शशांक खेतान डायरेक्ट कर रहे हैं। उनके साथ वरुण धवन की यह तीसरी फिल्म है। इसमें वरुण धवन एक्ट्रेस जान्हवी कपूर के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करते नजर आएंगे। इससे पहले दोनों ने साल 2023 में आई फिल्म 'बवाल' में साथ काम किया था।

शूट के खत्म होने की जानकारी देते हुए वरुण धवन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर लिखा, "'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की शूटिंग खत्म। मैं फिर से आ रहा हूं शशांक खेतान के डायरेक्शन में 2 अक्टूबर को।" उन्होंने तस्वीरें भी शेयर की हैं।

इस फिल्म की रिलीज डेट को कई बार बदला जा चुका है। अब इसे फाइनली 2 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। निर्देशक शशांक खेतान के साथ वरुण इससे पहले फिल्म 'हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया' और 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' में साथ काम कर चुके हैं। दोनों ही फिल्मों में वरुण धवन के साथ आलिया भट्ट मुख्य भूमिका में थीं।

अपकमिंग फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में अक्षय ओबेरॉय, रोहित सराफ, सान्या मल्होत्रा और मनीष पॉल भी हैं। फिल्म को धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया जा रहा है। इससे पहले फिल्म का एक पोस्टर जारी किया गया था। इसमें वरुण धवन हाथ जोड़ते हुए बड़े ही जॉली मूड में दिख रहे थे। इसके कैप्शन में एक्टर ने एक शायरी भी लिखी थी, "ये आंसू हैं मेरे, समंदर का जल नहीं। बारिश का क्या भरोसा, आज है कल नहीं।"

इससे पता चल रहा था कि ये फिल्म हल्की-फुल्की कॉमेडी-ड्रामा होगी। इस तरह की फिल्मों के लिए ही वरुण धवन काफी फेमस हैं।

फिल्मों की बात करें तो वरुण धवन के पास 'बॉर्डर 2' भी है। ये अगले साल रिलीज होगी। वहीं, जान्हवी कपूर भी 29 अगस्त को सिनेमाघरों में आने वाली 'परम सुंदरी' में दिखाई देंगी। फिलहाल वह इसके प्रमोशन में व्यस्त हैं। इसके बाद हो सकता है कि वरुण और जान्हवी कपूर अपनी इस फिल्म का प्रमोशन शुरू कर दें।

