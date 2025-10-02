मनोरंजन

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' हुई रिलीज, फिल्म देखने के बाद ऐसा रहा पब्लिक का रिएक्शन

Oct 02, 2025

मुंबई, 2 अक्टूबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक शशांक खेतान की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। यह एक रोमांटिक कॉमेडी है जिसमें वरुण धवन, जान्हवी कपूर, सान्या मल्होत्रा, रोहित सराफ, मनीष पॉल और अक्षय ओबेरॉय जैसे कलाकार हैं। 

इस फिल्म के रिव्यू भी सामने आ रहे हैं। 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को देखने के बाद पब्लिक ने क्या कहा, उन्हें कैसी लगी यह फिल्म, चलिए जानते हैं।

फिल्म देखने के बाद एक दर्शक ने कहा, "फिल्म काफी इंटरेस्टिंग थी, इसका क्लाइमैक्स बहुत ही अच्छा है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मुझे रोहित सराफ की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। वरुण धवन की कॉमेडी टाइमिंग कमाल की है। क्राइम और ड्रामा से इतर ये एक कॉमेडी मूवी थी, जो मुझे काफी पसंद आई। मुझे पनवाड़ी गाना पसंद आया। मेरी तरफ से फिल्म को 5 में से 4 स्टार।"

एक अन्य दर्शक को इसके गाने बहुत पसंद आए। उन्होंने कहा, "यह बहुत अच्छी एंटरटेनिंग मूवी है, इमोशनल बैलेंस है मूवी में। इसके गाने बहुत अच्छे हैं। फिल्म देखकर मुझे काफी आनंद आया। फिल्म की स्टोरी लाइन अलग है। रोहित और वरुण धवन की एक्टिंग अच्छी है। म्यूजिक बहुत अच्छा था, इसके गाने पनवाड़ी और बिजुरिया तो ट्रेंड कर रहे हैं। मेरी तरफ से फिल्म को 4.5 स्टार।"

एक महिला दर्शक ने कहा, "यह फिल्म बहुत अच्छी थी और इसके गाने मुझे पसंद आए। इसे मेरी तरफ से 4 स्टार।"

एक दर्शक को फिल्म जरा भी पसंद नहीं आई, उसने कहा, "यह बहुत ही बेकार मूवी है, मुझे आनंद नहीं आया। मैंने अपनी जिंदगी के 2-3 घंटे बर्बाद कर दिए। ये लोग एंटरटेनमेंट के नाम पर कुछ भी बनाते हैं। इससे अच्छा कहीं और अपना टाइम लगा दिया होता तो ठीक होता। मॉर्डन लव स्टोरी के नाम पर हमें धोखा मिला। मुझे किसी की भी एक्टिंग पसंद नहीं आई। इसके गाने और म्यूजिक का भी फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं था। मैं इस फिल्म को कोई स्टार नहीं दूंगा। स्टार देने के लिए फिल्म में कलाकारों की एक्टिंग पसंद आनी चाहिए, यहां किसी की भी एक्टिंग सही नहीं लगी। किसी बड़े स्टार की नकल करके आप स्टार नहीं बन सकते। यह नेपोटिज्म का टॉपिक है, इस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा।"

