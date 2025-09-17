मनोरंजन

सनी संस्कारी के गाने 'बिजुरिया' पर गोविंदा की पत्नी संग झूमे मनीष पॉल

Sep 17, 2025, 01:13 AM
मुंबई, 14 सितंबर (आईएएनएस)। फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' रिलीज होने से पहले ही सुर्खियों में है, लेकिन उससे भी ज्यादा वायरल उसका गाना 'बिजुरिया' हो रहा है। कई सेलेब्स और सोशल मीडिया यूजर्स इस गाने पर वीडियो बना चुके हैं और अब इसी कड़ी में अभिनेता मनीष पॉल ने भी अभिनेता गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा के साथ वीडियो बनाया है।

मनीष ने इंस्टाग्राम पर सुनीता के साथ एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वे दोनों 'बिजुरिया' गाने पर शानदार मूव्स के साथ थिरकते दिख रहे हैं। इस वीडियो में मनीष पॉल ब्लू कलर का पैंट-शर्ट पहने हुए हैं, जो उन्हें काफी कूल और स्टाइलिश लुक दे रहा है। सुनीता ने ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ है, मिनिमल मेकअप के साथ उन्होंने बालों में 'जूड़ा' किया हुआ है। हाथों में चूड़ी और गले में मंगलसूत्र एकदम आकर्षक लुक दे रहे हैं।

अभिनेता ने वीडियो पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "और शुरू करते हैं! अनीता आहूजा क्या बात है! आप तो कमाल हो 'बिजुरिया'"

इस पोस्ट पर वरुण धवन ने कमेंट सेक्शन में लिखा, "मेरी सबसे प्यारी और सबसे पसंदीदा व्यक्ति, जो बचपन से हमेशा मेरा साथ देती आई हैं, वे हैं सुनिता आंटी। लव यू सुनिता आंटी!"

सॉन्ग 'बिजुरिया' अपकमिंग फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का है। सोनू निगम और असीस कौर की आवाज में इस गाने का म्यूजिक तनिष्क बागची और रवि पवार ने मिलकर तैयार किया। वहीं, इसके बोल भी सोनू निगम और तनिष्क बागची ने लिखे हैं।

फिल्म के रिलीज होने से पहले ही गाना सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है। कई सेलेब्स और इंफ्लूएंसर इस गाने पर रील्स बनाकर ट्रेंड में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले जाह्नवी, ईशान, विशाल, मनीष पॉल और अंगद नेगी समेत कई सेलेब्स ने इसमें वीडियो बनाए हैं।

दिलचस्प बात यह है कि 'बिजुरिया' पहली बार 1999 में रिलीज हुआ था। यह सोनू निगम के एल्बम 'मौसम' का सुपरहिट ट्रैक था, जिसे सोनू ने खुद गाया और लिखा था। इसका म्यूजिक रवि पवार ने कंपोज किया था।

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' फिल्म का लेखन और निर्देशन शशांक खेतान ने किया है। वहीं, इसका निर्माण धर्मा प्रोडक्शंस कर रहा है। यह फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

--आईएएनएस

एनएस/एएस

