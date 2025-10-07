मनोरंजन

सोना पांडे के 'मस्त नैनो' के दीवाने हुए खेसारी लाल यादव, रिलीज किया नया सॉन्ग

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 07, 2025, 07:37 AM
सोना पांडे के 'मस्त नैनो' के दीवाने हुए खेसारी लाल यादव, रिलीज किया नया सॉन्ग

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)। भोजपुरी की हिट मशीन कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव बैक टू बैक सॉन्ग लेकर आ रहे हैं।

एक्टर के 'लाल घघरी' सॉन्ग का खुमार फैंस के दिलों से अभी उतरा नहीं है कि उन्होंने दूसरा सॉन्ग मंगलवार की सुबह रिलीज कर दिया है, जिसमें वह सोना पांडे के साथ खुलकर रोमांस कर रहे हैं। खेसारी का नया गाना 'गजब तोहार नैना' रिलीज कर दिया गया है।

खेसारी लाल यादव और सोना पांडे का नया गाना 'गजब तोहार नैना' यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है। गाना रोमांटिक है और थोड़ा बोल्ड है, जहां सोना अपने हुस्न की तारीफ कर रही है, तो वहीं खेसारी की नजर उनके नैनों से ही नहीं हट रही है। गाने के लिरिक्स टुनटुन यादव ने लिखे हैं और म्यूजिक आर्या शर्मा का है, जबकि इसे खेसारी और शिल्पी राज ने मिलकर गाया है।

फैंस भी गाने पर अच्छा रिएक्शन दे रहे हैं। एक यूजर ने गाने की तारीफ कर लिखा, "लाल घघरी" गाने के बाद खेसारी भैया का एक और जबरदस्त गाना...मजा आ गया।"

एक दूसरे यूजर ने लिखा, "ये गाना सोशल मीडिया पर सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है।" लेकिन इसी के साथ कुछ फैंस का ये भी कहना है कि उन्हें अब छठी मईया के गाने पर फोकस करना चाहिए। छठ के मौके पर हर साल खेसारी लाल यादव छठी मईया के गीत रिलीज करते ही हैं, लेकिन लगता है कि फैंस पहले भक्ति गीत ही सुनना चाहते हैं।

वर्क फ्रंट की बात करें तो सिंगर की फिल्म 'अग्निपरीक्षा' जल्द रिलीज होने वाली है। फिल्म का लेटेस्ट सॉन्ग 'लाल घघरी' चार दिन पहले ही रिलीज हुआ था। गाने में एक्टर आकांक्षा पुरी के साथ दिखे थे। फैंस फिल्म की रिलीज डेट का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा खेसारी की 'फिल्म ‘श्री 420’ भी आ रही है। फिल्म का कॉमेडी से भरा ट्रेलर दो महीने पहले ही रिलीज हो चुका है और फिल्म को छठ के त्योहार पर रिलीज किया जाएगा।

सॉन्ग की बात करें तो खेसारी ने नवरात्र के समय 'आरती उतार', 'माई के झुलनवा', 'खुश रख माई', 'माई महारानी आ गइली', और 'तूही हवा पानी बारू' जैसे गाने रिलीज किए थे। इसके अलावा उनका 'किशमिश' सॉन्ग सुपरहिट साबित हुआ था।

--आईएएनएस

पीएस/एएस

Related posts

Loading...

More from author

Loading...