सेना और सिनेमा: अच्युत पोतदार से लेकर बिक्रमजीत कंवरपाल तक दोनों ही फील्ड पर चमके ये सितारे

मुंबई, 19 अगस्त (आईएएनएस)। अक्सर हम बॉलीवुड के सितारों को चमक-दमक, ग्लैमर और फिल्मों में उनके बेहतरीन अभिनय के लिए जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने फिल्मों में आने से पहले भारतीय सेना में सेवा दी। उन्होंने असल जिंदगी में देश की रक्षा के लिए कड़ी ट्रेनिंग ली, मुश्किल हालात झेले तो फिल्मों में भी अपनी अलग पहचान बनाई और अदाकारी से लोगों का दिल जीत लिया।

अच्युत पोतदार: अच्युत पोतदार का 91 साल की उम्र में निधन हो गया। वे बेहतरीन अभिनेता थे। लेकिन इससे पहले उन्होंने सेना में अपना योगदान दिया और 1967 में कैप्टन की पोस्ट से रिटायर हुए थे। इसके बाद उन्होंने इंडियन ऑयल में नौकरी की और वहीं से थिएटर और एक्टिंग की शुरुआत की। उन्होंने फिल्म 'आक्रोश' (1980) से डेब्यू किया और कई यादगार किरदार निभाए।

बिक्रमजीत कंवरपाल: 29 अगस्त 1968 को हिमाचल प्रदेश में जन्मे बिक्रमजीत ने 1989 में सेना जॉइन की और मेजर रैंक तक पहुंचे। 12 साल की सेवा के बाद उन्होंने फिल्मों में काम शुरू किया। टीवी शो 'कहीं किसी रोज' से शुरुआत हुई और फिर 'पाप', 'आरक्षण', '2 स्टेट्स', 'प्रेम रतन धन पायो' जैसी फिल्मों में नजर आए। कोरोना की दूसरी लहर में 1 मई 2021 को उनका निधन हो गया।

नाना पाटेकर: नाना पाटेकर ने 90 के दशक में मराठा लाइट इन्फैंट्री में तीन साल तक कड़ी ट्रेनिंग ली थी। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान नाना ने खुद सेना में शामिल होने की कोशिश की। पहले उन्हें अनुमति नहीं मिली, लेकिन जब उन्होंने बताया कि वे ट्रेनिंग ले चुके हैं, तब जाकर उन्हें शामिल किया गया। यह किस्सा उन्होंने खुद अमिताभ बच्चन के क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' में सुनाया था। उन्होंने 'प्रहार: द फाइनल अटैक' फिल्म में एक आर्मी ऑफिसर का किरदार भी निभाया था, जिसे उन्होंने खुद डायरेक्ट किया था।

मोहम्मद अली शाह: 23 सितंबर 1979 को जन्मे मोहम्मद अली शाह लेफ्टिनेंट जनरल जमीर उद्दीन शाह के बेटे और अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के भतीजे हैं। उन्होंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी, चेन्नई से ट्रेनिंग ली और जम्मू-कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट में तैनात रहे। सेना में 5 साल की सेवा के बाद, उन्होंने आईआईएम कोलकाता से पढ़ाई की और फिर फिल्मों में आए। उन्होंने 'एजेंट विनोद', 'हैदर', 'बजरंगी भाईजान', और 'यारा' जैसी फिल्मों में काम किया।

