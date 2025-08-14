मनोरंजन

'सेना' में सैनिक का किरदार निभाकर पिता के और करीब आ गया : विक्रम सिंह चौहान

Aug 14, 2025, 05:34 AM

मुंबई, 13 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेता विक्रम सिंह चौहान इन दिनों वेब सीरीज 'सेना-गार्डियन्स ऑफ नेशन' में कैप्टन कार्तिक शर्मा की भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। अभिनेता ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के जरिए वह अपने पिता के करीब आ गए हैं।

अभिनेता ने कहा, "पहले पापा मुझसे सीधे बात भी नहीं करते थे, बस मम्मी से पूछ लेते थे, 'बेटे का फोन आया?' और अगर मैं गलती से रात तक फोन भी नहीं करता था, तो वह चिंतित हो जाया करते थे।

विक्रम ने भावुक होकर आगे कहा, "लेकिन जब से मैं इस सीरीज की शूटिंग करने लगा, मैं उनको खुद कॉल करता था, उनसे ज्यादा बातें करने लगा, और अब उन्हें बिना किसी हिचक के गले भी लगा लेता हूं।"

अभिनेता ने बताया कि उन्होंने इस किरदार को समझने के लिए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (एसएसबी) परीक्षाओं की तैयारी की। उन्होंने बताया, "डायरेक्शन टीम ने मुझे जो अध्ययन सामग्री दिया, उसे पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं खुद एसएसबी की तैयारी कर रहा हूं। आखिरी बार मैंने इतनी पढ़ाई अपने बोर्ड्स एग्जाम के लिए की थी!"

विक्रम ने बताया कि जब उन्होंने पहली बार सेना की वर्दी पहनी, तो उन्हें सैनिक की मानसिकता समझने में मदद मिली थी। जब मैंने वर्दी पहनी, तो किरदार का मुझे आधार मिल गया।

उन्होंने कहा, "किसी भी किरदार में सबसे पहले मैं उसकी आत्मा ढूंढ़ता हूं। एक बार जब वह मिल जाए, तो चाल, विचार, हाव-भाव सब कुछ अपने आप सही हो जाता है।”

विक्रम के अनुसार सेट पर जाने से पहले ही उनकी टीम के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। उन्होंने कहा, "रीडिंग सेशन के दौरान ही हम सब इतने जुड़ गए कि अब ये टीम मेरे लिए एक नई फैमिली बन गई। वहीं, निर्देशक अभिनव आनंद के साथ बातचीत ने माहौल को सहज बना दिया था। यशपाल सर मेरे लिए स्क्रीन पर ही नहीं, असल में भी पिता जैसे हैं, और शर्ली सेतिया (विक्रम के अपोजिट) के साथ काम करना और भी ज्यादा मजेदार रहा, वह इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद बहुत सरल स्वभाव की और प्यारी हैं।"

विक्रम ने बताया कि वे पहले मृत्युंजय नामक किरदार के लिए ऑडिशन देने गए थे, लेकिन उन्हें कार्तिक शर्मा का रोल ऑफर हुआ। उन्होंने कहा, "मैं मृत्युंजय के किरदार के ऑडिशन के लिए वहां गया था, लेकिन बाद में मुझे कैप्टन कार्तिक शर्मा की ऑडिशन स्क्रिप्ट दी गई, और कुछ रीडिंग सेशन के बाद उन्होंने मुझे इस किरदार के लिए फाइनल कर लिया।"

सीरीज का निर्देशन अभिनव आनंद ने किया है; इसमें यशपाल शर्मा और शर्ली सेतिया भी मुख्य भूमिका में हैं।

--आईएएनएस

एनएस/जीकेटी

