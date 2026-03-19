Samyuktha Interview : शाहरुख खान के साथ काम करना चाहती हैं संयुक्ता, सिनेमा के बदलते दौर पर रखी अपनी राय

मुंबई: भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में आज के समय में कई ऐसे कलाकार उभरकर सामने आ रहे हैं, जो अपनी मेहनत और अलग तरह के किरदारों के जरिए दर्शकों के दिलों में जगह बना रहे हैं। खासकर साउथ इंडियन सिनेमा की अभिनेत्रियां अब सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि दमदार रोल्स निभाकर अपनी अलग पहचान बना रही हैं। इसी बदलते दौर में अभिनेत्री संयुक्ता का नाम तेजी से उभर रहा है, जो लगातार अपने काम से इंडस्ट्री में पहचान बना रही हैं।

आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में अपने अब तक के सफर को याद करते हुए संयुक्ता ने इसे सीखने और खुद को बेहतर बनाने का दौर बताया। उन्होंने कहा, ''हर फिल्म के साथ मैं न सिर्फ एक एक्ट्रेस के तौर पर, बल्कि एक इंसान के रूप में भी आगे बढ़ी हूं। हर किरदार मुझे कुछ नया सिखाता है, चाहे वह कहानी को समझना हो या फिर किरदार की बारीकियों को पकड़ना। यही वजह है कि मैं अपने हर प्रोजेक्ट को एक नई चुनौती के रूप में लेती हूं।''

फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के रोल्स को लेकर चल रही बहस पर भी संयुक्ता ने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, ''आज के समय में अभिनेत्रियों को पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत किरदार मिल रहे हैं, लेकिन पहले भी अच्छे रोल्स मौजूद थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उस समय सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, जिससे उन परफॉर्मेंस को उतनी पहचान नहीं मिल पाती थी। आज के दौर में अच्छी एक्टिंग को तुरंत सराहना मिलती है और दर्शकों तक आसानी से पहुंच जाती है।''

इन दिनों संयुक्ता अपनी फिल्म 'स्वयंभू' को लेकर चर्चा में हैं, जिसके लिए उन्होंने कड़ी तैयार की है। उन्होंने कहा, ''इस रोल के लिए मुझे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से तैयारी करनी पड़ी। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन मैंने इसे एक सीखने वाले अनुभव के तौर पर लिया। किसी भी किरदार में पूरी तरह ढलने के लिए सिर्फ लुक बदलना काफी नहीं होता, बल्कि उस किरदार को महसूस करना भी जरूरी होता है।''

संयुक्ता ने इस फिल्म को मसाला मूवी बताया, जिसमें एक्शन, इमोशन और एंटरटेनमेंट का भरपूर तड़का है।

वहीं, वह जल्द ही प्राइम वीडियो पर आने वाली एक पॉलिटिकल ड्रामा सीरीज में भी नजर आएंगी। इस प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने बताया, ''यह कहानी सत्ता, रिश्तों और इंसानी भावनाओं की जटिलताओं को दिखाएगी। इस सीरीज के जरिए मैं अपने अभिनय का एक नया पक्ष दर्शकों के सामने लाना चाहती हूं।''

अपने करियर के दौरान विजय सेतुपति और तब्बू जैसे अनुभवी कलाकारों के साथ काम करने को लेकर उन्होंने कहा, ''इन दोनों कलाकारों को सेट पर देखना ही सीखने जैसा होता है। उनकी सहज एक्टिंग और काम के प्रति समर्पण ने मुझे काफी प्रेरित किया है।''

आने वाले समय में संयुक्ता बॉलीवुड में कदम रखने के लिए तैयार हैं। उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने को लेकर अपनी उत्सुकता जाहिर की और कहा, ''मैं ज्यादा बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचना चाहती हूं। मेरा ड्रीम है कि मैं शाहरुख खान के साथ काम करूं। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूं। सिर्फ उनकी एक्टिंग की ही नहीं, बल्कि उनकी पर्सनैलिटी और महिलाओं के प्रति सम्मान से भी प्रेरित हूं।''

--आईएएनएस