मनोरंजन

Samyuktha Movie : तेलुगु थ्रिलर 'द ब्लैक गोल्ड' का फर्स्ट लुक पोस्टर दीपावली पर रिलीज

Oct 20, 2025, 04:00 PM
तेलुगु थ्रिलर 'द ब्लैक गोल्ड' का फर्स्ट लुक पोस्टर दीपावली पर रिलीज

हैदराबाद: दक्षिण भारतीय फिल्मों की अभिनेत्री संयुक्ता की बहुप्रतीक्षित तेलुगु थ्रिलर 'द ब्लैक गोल्ड' का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी हो गया है। इस फिल्म को योगेश केएमसी डायरेक्ट कर रहे हैं।

'द ब्लैक गोल्ड' के निर्माताओं ने सोमवार को दीपावली के अवसर पर फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी किया। अभिनेत्री संयुक्ता भी इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया टाइमलाइन पर फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर फैंस के साथ शेयर किया।

इस पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा, "सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर पेश है 'द ब्लैक गोल्ड' का फर्स्ट लुक। एक ऐसी फिल्म जो मेरे दिल के बेहद करीब है, जो आपको एक्शन, इमोशन और दिल को छू लेने वाले पलों से भरे सफर पर ले जाने का वादा करती है। यह तो बस शुरुआत है। जल्द ही आपको फिल्म से जुड़ी और भी मजेदार जानकारियां दी जाएंगी।"

फर्स्ट लुक पोस्टर में संयुक्ता खून से सने कपड़े पहने पिस्तौल लिए हुए एक रेलवे स्टेशन पर खड़ी दिख रही हैं, जो लाशों और हथियारों से अटा पड़ा है। पीछे से एक ट्रेन तेजी से गुजरती हुई दिखाई दे रही है। प्लेटफॉर्म की छत से एक आदमी भी लटका हुआ दिखाई दे रहा है।

बता दें कि यह फिल्म संयुक्ता की पहली महिला-केंद्रित फिल्म होगी। फिल्म टीम के करीबी सूत्रों का यह भी दावा है कि यह अपनी तरह की पहली जबरदस्त एक्शन ड्रामा होगी।

इस फिल्म का निर्माण राजेश दंडा कर रहे हैं, जिन्होंने 'समाजवरागमना' और 'ऊरु पेरू भैरवकोना' जैसी फिल्में दी हैं। सिंधु मगंती सह-निर्माता हैं। सूत्रों का दावा है कि निर्देशक योगेश केएमसी इस फिल्म के माध्यम से थ्रिलर शैली में एक नई दुनिया पेश करेंगे। अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जानी जाने वाली संयुक्ता इस फिल्म में कुछ बेहद शानदार स्टंट करती नजर आएंगी।

फिल्म में ए. वसंत कैमरा संभालेंगे, और सैम सीएस संगीत देंगे। साही सुरेश प्रोडक्शन डिजाइनर हैं, जबकि छोटा के. प्रसाद एडिटर हैं। राम कृष्ण एक्शन निर्देशक हैं। योगेश केएमसी के साथ, प्रसाद नायडू ने कहानी और संवाद लिखे हैं। फिलहाल फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में तेजी से चल रही है। जल्द ही मेकर्स इसकी रिलीज डेट की अनाउंसमेंट करेंगे।

 

 

 

