Sameera Reddy Viral Video: पापा के साथ समीरा ने बिताया बेहतरीन समय, 'रेड्डी गारु' का जताया आभार

मुंबई: बॉलीवुड की जानी-मानी अदाकारा समीरा रेड्डी लंबे वक्त से फिल्मों से दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए वह अपने चाहने वालों से लगातार जुड़ी रहती हैं। चाहे अपने परिवार की झलक हो या जिंदगी से जुड़े खास पल, समीरा खुलकर अपने दिल की बातें साझा करती हैं। रविवार को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक ऐसा वीडियो पोस्ट किया, जिसे देखने के बाद हर कोई मुस्कुरा उठा। इस वीडियो में समीरा अपने पिता चिंतापोली रेड्डी के साथ समय बिताती नजर आ रही हैं।

वीडियो के आखिर में समीरा प्यार से अपने पापा के सिर पर किस करती दिख रही हैं। वीडियो के ऊपर लिखा है, "जब आपके पापा 91 साल के हो जाएं..." लुक्स की बात करें, तो समीरा ने ग्रीन कलर का टॉप और वाइट कलर की पैंट पहनी हुई है और बालों में सनग्लासेस लगाए हुए हैं, जो उनके लुक को और भी कूल बना रहा है।

इस वीडियो के साथ समीरा ने बेहद खास कैप्शन भी दिया। उन्होंने लिखा, ''लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरी ये मस्ती, मेरी ऊर्जा कहां से आती है… तो इसका जवाब है– मेरे रेड्डी गारु से। उनकी सकारात्मक सोच, उनकी मस्ती, उनका जीवन के प्रति प्यार... ये सब मुझे हर दिन प्रेरित करता है। आप हमें हर दिन सिखाते हैं कि कैसे पूरी तरह जीना और प्यार करना है। हर साल मैं और भी ज्यादा भावुक हो जाती हूं, क्योंकि मैं हर दिन इसके लिए आभारी हूं।''

इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस का प्यार भी उमड़ पड़ा। बहुत से लोगों ने इस वीडियो को 'दिल छू लेने वाला' बताया, तो किसी ने लिखा, 'आपकी बॉन्डिंग देख कर आंखें नम हो गईं।'

एक यूजर ने कमेंट में लिखा, 'सच में, पेरेंट्स के साथ बिताए ये पल ही जिंदगी की असली कमाई होती है।'

दूसरे यूजर ने लिखा, ''आपके पापा कितने खुशमिजाज हैं, अब समझ आया कि आप इतनी पॉजिटिव क्यों हैं।''

अन्य यूजर्स ने कमेंट्स में हार्ट समेत कई इमोजी भी भेजे।