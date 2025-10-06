मनोरंजन

सामंथा रुथ प्रभु ने शेयर किया वो शक्तिशाली वाक्य, जिसने उनकी जिंदगी को दी नई दिशा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 06, 2025, 04:34 AM
सामंथा रुथ प्रभु ने शेयर किया वो शक्तिशाली वाक्य, जिसने उनकी जिंदगी को दी नई दिशा

मुंबई, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। दक्षिण भारतीय फिल्मों की अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु हाल ही में सोशल मीडिया पर फैंस के लिए लाइव आईं। इस दौरान उन्होंने फैंस से उनकी लाइफ से जुड़े सवाल पूछने को कहा।

इसी बीच एक यूजर ने अभिनेत्री से पूछा कि ऐसा कौन सा वाक्य है, जिसने आपका नजरिया बदल दिया?

अभिनेत्री ने जवाब देते हुए उस शक्तिशाली वाक्य का खुलासा किया, जिसने उनकी जिंदगी को नई दिशा दी। सामंथा रुथ प्रभु ने कहा, "आपको अपना उद्देश्य उन चीजों में मिलेगा, जो आपको परेशान करती हैं।"

उन्होंने बताया कि उनका काम भी उन्हीं चीजों से जुड़ा है, जो उन्हें परेशान करती हैं और इस सोच ने उनके जीवन को आसान बना दिया है। आप भी इसे आजमा सकते हैं, शायद यह आपकी मदद करे।

एक अन्य यूजर ने उनसे पूछा कि एक छात्र होने के चलते वह अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाते हैं, इसके लिए वो कुछ सुझाव दे सकती हैं?

इस पर अभिनेत्री ने कहा, "सच कहूं तो, एक छात्र का जीवन जिए मुझे लंबा अरसा हो गया है, लेकिन मैं अक्सर सुनती रही हूं कि आजकल छात्रों के लिए यह कितना मुश्किल है, वे अधिक तनाव में रहते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "लेकिन मैं आपसे सहानुभूति रखती हूं, और मैं चाहती हूं कि आप यह समझें कि अच्छे ग्रेड ही सबकुछ नहीं होते। मुझे लगता है कि एक छात्र होने से मैंने जो सबसे अधिक सीखा और एक छात्र होने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वे मित्र थे, जो मैंने उस दौरान बनाए। अपने आसपास के लोगों के लिए सम्मान का भाव और अपने दोस्तों से जो दयालुता मैंने सीखी, इसने मुझे एक बेहतर इंसान बनने में मदद की।"

सामंथा रुथ प्रभु को पिछली बार तेलुगु हॉरर-कॉमेडी ‘शुभम’ में देखा गया था। इसमें वह एक छोटी सी भूमिका में नजर आई थीं। वह बहुत जल्द राज निदिमोरु और कृष्णा डीके की फिल्म ‘रक्त ब्रह्मांड: द ब्लडी किंगडम’ में दिखाई देंगी। इसमें आदित्य रॉय कपूर, अली फजल, जयदीप अहलावत और वामिका गब्बी जैसे कलाकार हैं।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम

Related posts

Loading...

More from author

Loading...