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स्मिता बंसल ने ‘द पिरामिड स्कीम’ को बताया अपना परफेक्ट ओटीटी डेब्यू, बोलीं- इसकी सोच एकदम नई

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 09, 2026, 01:43 PM
स्मिता बंसल ने ‘द पिरामिड स्कीम’ को बताया अपना परफेक्ट ओटीटी डेब्यू, बोलीं- इसकी सोच एकदम नई

मुंबई, 9 जून (आईएएनएस)। ‘बालिका वधू’ फेम अभिनेत्री स्मिता बंसल करियर में एक नया मुकाम हासिल कर बेहद उत्साहित हैं। टीवी इंडस्ट्री में सफल रहीं स्मिता टीवीएफ की हालिया रिलीज वेब सीरीज ‘द पिरामिड स्कीम’ से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डेब्यू कर चुकी हैं। स्मिता ने इस प्रोजेक्ट को अपना परफेक्ट ओटीटी डेब्यू बताया है।

सीरीज में स्मिता बंसल प्रमिला सिंह के किरदार में नजर आईं। यह सीरीज आम लोगों के मल्टी-लेवल मार्केटिंग और पिरामिड स्कीम की दुनिया में फंसने की कहानी है। यह महत्वाकांक्षा, तेजी से सफलता पाने की चाहत और इसके लिए लोग जो फैसले लेते हैं, उन विषयों पर आधारित है।

स्मिता बंसल ने बताया, “‘द पिरामिड स्कीम’ ने मुझे इसलिए आकर्षित किया क्योंकि इसमें टीवीएफ के प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का मौका मिला। मैं सालों से टीवीएफ से जुड़ी हूं और इसके काम देख रही हूं और उन्हें बहुत पसंद करती हूं। वे ऐसी कहानियां बनाते हैं जो लोगों से जुड़ती हैं और हर उम्र के दर्शकों को पसंद आती हैं।”

स्मिता ने बताया कि सीरीज की कहानी ने भी तुरंत प्रभावित किया। इसकी सोच बिल्कुल नई और रोमांचक लगी। यह आज के समय के बहुत जरूरी मुद्दों पर बात करती है, जैसे महत्वाकांक्षा, जल्दी सफल होने की चाह और उसके लिए किए जाने वाले फैसले। शो का किरदार, लेखन और पूरा विजन एकदम नया लगा।”

अभिनेत्री ने कहा कि एक एक्टर के रूप में वे हमेशा ऐसे प्रोजेक्ट्स की तलाश में रहती हैं जो उन्हें अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलने में मदद करे। ‘द पिरामिड स्कीम’ में प्रमिला सिंह का रोल उन्हें ठीक वैसा ही मौका देता है।

सीरीज श्रेयांश पांडे द्वारा बनाई गई है और ‘द वायरल फीवर’ (टीवीएफ) द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसका निर्देशन आशीष आर. शुक्ला और श्रेयांश पांडे ने किया है।

‘द पिरामिड स्कीम’ 5 जून को प्राइम वीडियो पर रिलीज हो चुकी है और काफी पसंद की जा रही है।

--आईएएनएस

एमटी/एबीएम