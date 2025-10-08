मनोरंजन

समर्थ जुरेल और आकृति नेगी का नया गाना 'है कहां का इरादा' रिलीज

Oct 08, 2025, 03:48 PM

मुंबई, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। टेलीविजन अभिनेता समर्थ जुरेल और पॉपुलर इंफ्लूएंसर आकृति नेगी का लेटेस्ट म्यूजिकल वीडियो 'है कहां का इरादा' बुधवार को रिलीज हो गया।

मेकर्स ने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर एक क्लिप शेयर करते हुए लिखा, "जो था और जो हो सकता था, उसके बीच फंसा हुआ दिला। 'है कहां का इरादा'"।

गाने को मशहूर प्लेबैक सिंगर सलमान अली ने अपनी मधुर आवाज में गाया है और बोल मनोज मुंतशिर शुक्ला ने लिखे हैं। वहीं, तनिष्क बागची ने संगीत तैयार किया है। इसे टीसीरीज के बैनर तले रिलीज किया गया है।

गाने में टूटे हुए सपने और अनकहे इरादों की कहानी बुनी गई है। वीडियो में समर्थ एक ब्रोकन लवर के किरदार में नजर आ रहे हैं, जिनकी आंखों में दर्द और चेहरे पर उदासी साफ झलकती है। वहीं, आकृति की ग्रेसफुल परफॉर्मेंस ने गाने को और भी इमोशनल बना दिया है।

गाने में दिखाया गया है कि समर्थ एक फोटोग्राफर होते हैं, जिन्हें अपनी पूर्व प्रेमिका की शादी में फोटोग्राफी करने जाना पड़ता है।

समर्थ की बात करें तो उन्होंने भले ही धारावाहिकों से अपने करियर की शुरुआत की हो, लेकिन उन्हें असल पहचान 'बिग बॉस 17' से मिली थी। इस शो में उन्होंने वाइल्ड कार्ड एंट्री ली थी।

समर्थ की एंट्री से शो में धमाल मच गया था। शो में पहले से ही उनकी गर्लफ्रेंड ईशा मालवीय और ईशा के एक्स बॉयफ्रेंड अभिषेक कुमार थे। समर्थ की एंट्री ने शो में ट्विस्ट ला दिया था।

समर्थ की हाल ही में वेब सीरीज 'दूरियां' रिलीज हुई थी। इस रोमांटिक ड्रामा में समर्थ के अलावा, ईशा सिंह, रणदीप राय और कावेरी भी मुख्य भूमिकाओं में हैं।

आकृति अशनीर ग्रोवर होस्टेड शो ‘राइज एंड फॉल’ में नजर आ रही हैं। उन्हें एमटीवी रोडीज (2023) से पहचान मिली और फिर 2024 में आकृति 'स्पिल्टिसविला' के 15वें सीजन की विनर बनीं।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम

