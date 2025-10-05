मनोरंजन

Samantha Ruth Prabhu : सामंथा रुथ प्रभु के फोन वॉलपेपर पर किसकी तस्वीर, 'लेट्स टॉक' सेशन में एक्ट्रेस ने खोले राज

सामंथा रुथ प्रभु ने ईशा फाउंडेशन को बताया दूसरा घर, हेल्थ पर फोकस
Oct 05, 2025, 03:10 PM
नई दिल्ली: साउथ की एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु का फिल्मी करियर हिट रहा है और फैंस ने भी एक्ट्रेस पर खुलकर प्यार लुटाया है, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा सुर्खियों में रही है।

तलाक के बाद सबसे ज्यादा एक्ट्रेस को हेल्थ प्रॉब्लम हुई और उन्हें अपनी 'ऑटोइम्यून मायोसिटिस' नाम की बीमारी के बारे में पता चला। बीमारी के बारे में जानने के बाद से ही एक्ट्रेस ने अपनी हेल्थ पर फोकस करना शुरू किया और अब वो कुछ दिन खुद को हील करने में लगाती हैं।

सामंथा रुथ प्रभु ने मौन की तरफ लौटने का फैसला लिया है और फैंस से इस बारे में बात की है। एक्ट्रेस हर तीन महीने में एक बार ईशा फाउंडेशन जाती हैं और शारीरिक और मानसिक शांति के लिए सेशन लेती हैं।

वहां जाने से पहले उन्होंने फैंस से बात की और उनके पूछे हुए सवालों का जवाब दिया। एक यूजर ने सामंथा से सवाल किया कि वो आगे किस प्रोजेक्ट में दिखने वाली हैं। इस सवाल का खुलकर जवाब न देते हुए एक्ट्रेस ने मुस्कुराकर कहा कि वो कई प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, लेकिन किसी का नाम नहीं ले सकती।

दूसरे यूजर ने पूछा कि ईशा फाउंडेशन में क्या खास है। समांथा ने जवाब देते हुए कहा, "मैं कई सालों से यहां आ रही हूं और मुझे लगता है कि ये जगह मेरा दूसरा घर है, जो मुझे दोगुनी ऊर्जा देता है। ईशा के जरिए ही मैंने जाना है कि जिंदगी कितनी जरूरी है, क्योंकि वहां जाने के दौरान भी मेरी जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव आए।"

एक्ट्रेस ने आगे कहा कि यहां आने के लिए धार्मिक होना जरूरी नहीं है, हर किसी का अलग एक्सपीरियंस होता है और शायद यही वजह है कि मैं खुद को यहां आने से रोक नहीं पाती।

इसके अलावा, समांथा ने अपने मोबाइल का वॉलपेपर भी फैंस के साथ शेयर किया है, जिसमें मां लिंग भैरवी की फोटो लगी है। लिंग भैरवी ऐसा मंदिर है, जहां महिलाएं पीरियड में भी जा सकती हैं। इसके अलावा एक्ट्रेस ने 'लेट्स टॉक' सेशन में फैंस के कई सवालों के जवाब दिए।

 

