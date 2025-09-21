मनोरंजन

स्मोकी आईज से माही विज ने लोगों को बनाया दीवाना, फैंस बोले, 'रॉयल क्वीन लग रही हैं'

Sep 21, 2025, 03:41 PM

मुंबई, 21 सितंबर (आईएएनएस)। छोटे पर्दे की दुनिया में अपनी प्यारी मुस्कान और दमदार अदाकारी से लाखों दिलों पर राज करने वाली माही विज एक बार फिर चर्चा में हैं।

टीवी से वह बेशक दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर फैंस के साथ खूबसूरत तस्वीरें और खास पल साझा करती रहती हैं।

रविवार को उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बेहद खास तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसने सोशल मीडिया पर आते ही खूब सुर्खियां बटोरीं। इस तस्वीर में माही का रॉयल लुक और पारंपरिक अंदाज काफी दिलकश लगा।

तस्वीरों में माही विज ब्लैक कलर के ट्रेडिशनल सूट में नजर आ रही हैं। इस पर गोल्डन कढ़ाई उसे और भी खास बना रही है। कुर्ते के गले से लेकर बाजू और बॉर्डर तक गोल्डन कलर की डिजाइन बेहद बारीकी से की गई है, जो पूरे आउटफिट को शाही लुक दे रही है। उनके पहनावे के साथ-साथ उनकी मुस्कुराहट और अंदाज ने इस तस्वीर में जान डाल दी है।

माही ने अपने बालों को पीछे की ओर कसकर बांधा हुआ है, जिससे उनका चेहरा और ज्यादा निखर कर सामने आ रहा है। उन्होंने मेकअप के नाम पर आंखों पर स्मोकी टच, होठों पर न्यूड शेड की लिपस्टिक और गालों पर हाईलाइटर लगाया हुआ है, जो उनके लुक को अलग ही चमक दे रहा है। अपने लुक को पूरा करने के लिए माही ने हैवी झुमके पहने हुए हैं।

जैसे ही माही विज ने यह फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट की, वैसे ही फैंस ने तारीफों की बारिश शुरू कर दी। लोग उनकी सुंदरता और सादगी दोनों के दीवाने हो गए।

एक फैन ने लिखा, "माही जी, आप तो बिल्कुल रॉयल क्वीन लग रही हैं।"

दूसरे फैन ने कहा, "काली साड़ी हो या सूट, आप हर रंग में खूब जचती हो।"

अन्य यूजर्स ने कहा, "आपको देखकर लगता है, जैसे किसी पुराने जमाने की रानी आज के दौर में आ गई हो।"

--आईएएनएस

पीके/एबीएम

