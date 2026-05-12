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सामाजिक दबाव से दूर 'सेल्फ-डिस्कवरी' की राह पर दो सहेलियां, 'हीर सारा और पुडुचेरी' का ट्रेलर आउट

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 12, 2026, 10:41 AM

मुंबई, 12 मई (आईएएनएस)। पत्रलेखा और मानवी गगरू अभिनीत कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'हीर सारा और पुडुचेरी' सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। मंगलवार को फिल्म के मेकर्स ने ट्रेलर रिलीज कर दिया।

कार्तिक चौधरी द्वारा निर्देशित यह फिल्म दो महिलाओं की कहानी है जो आत्म-खोज और स्वतंत्रता की यात्रा पर निकलती हैं। पत्रलेखा ने एक महिला बाइकर का किरदार निभाया है जो पहले कभी नहीं देखा गया, वहीं मानवी गगरू अपने किरदार को 'आत्मविश्वासी और खुशमिजाज' बताती हैं।

इस फिल्म में पत्रलेखा एक नए अंदाज में नजर आएंगी। उन्होंने एक बेखौफ बाइक राइ़डर और घूमने-फिरने की शौकीन लड़की का किरदार निभाया है। फिल्म में उनका सपना महिलाओं द्वारा चलाया जाने वाला ट्रैवल स्टार्टअप शुरू करना है। यह किरदार आजादी, सपनों और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की सोच को दिखाता है।

ट्रेलर में हीर (मानवी गगरू) और सारा (पत्रलेखा) की कहानी दिखाई गई है। दोनों महिलाएं अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। समाज के दवाब और अपने अतीत से दूर जाने के लिए वे पुडुचेरी की एक खास यात्रा पर निकलती हैं, जो उनकी जिंदगी बदल देती है।

अभिनेत्री मानवी ने अपने किरदार को लेकर कहा, "जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी, तो यह मुझे आसान और हल्की-फुल्की लगी। जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित किया, वो ये थी कि कहानी सरल होने के बावजूद भावनात्मक रूप से काफी असरदार है। हीर एक ऐसी लड़की है जो ज्यादा सोचती नहीं, लेकिन उसे अच्छी तरह पता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। वह आत्मविश्वासी है और अपनी जिंदगी में खुश और सहज रहती है। यही बात मुझे उसके किरदार में सबसे ज्यादा पसंद आई।"

फिल्म का निर्माण मेघा क्रिएशन्स (दिनेश सोनी), नेक्स्ट लेवल प्रोडक्शंस (नीरज रुहिल और सुभव शर्मा) और ऑप्टिकस इंक ने मिलकर किया है। फिल्म को सोनी म्यूजिक इंडिया का सहयोग मिला है। फिल्म में आरिफ जकारिया, निशंक वर्मा और श्वेता साल्वे भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। यह फिल्म 29 मई 2026 को रिलीज होगी।

--आईएएनएस

एनएस/वीसी

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