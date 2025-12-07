मनोरंजन

सिमी ग्रेवाल ने ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के साथ अपनी गहरी दोस्ती को याद किया

Dec 07, 2025, 05:25 AM

मुंबई, 6 दिसंबर (आईएएनएस)। 70-80 के दशक की जानी-मानी अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी का एक पुराना इंटरव्यू शेयर किया।

यह इंटरव्यू उनके मशहूर शो 'रोंदेवू विद सिमी ग्रेवाल' का है। उनके इस शो में हिंदी सिनेमा समेत कई जानी-मानी हस्तियों ने शिरकत की थी। उन्होंने नामचीन शख्सियतों संग बातचीत की थी। इन्हीं में से एक थीं हेमा मालिनी।

सिमी ग्रेवाल और हेमा मालिनी की दोस्ती इतनी गहरी है, जिसका अंदाजा सिमी की इस पोस्ट से लगाया जा सकता है। सिमी ने इंस्टाग्राम पर अभिनेत्री का वीडियो पोस्ट कर लिखा, "मैंने हाल ही में हेमा जी का इंटरव्यू फिर से देखा, ताकि उनकी और धरम जी के साथ प्यार भरी कहानी को फिर से महसूस कर सकूं। उनकी कहानी बहुत भावुक थी। आज की ज्यादातर महिलाएं शादीशुदा आदमी से शादी करना नहीं चुनती हैं, लेकिन हेमा जी ने जब अपने प्यार का साथ चुना, तो उन्होंने इस रिश्ते को बहुत ही निस्वार्थ भाव से प्यार किया।"

सिमी ग्रेवाल ने यह भी लिखा कि आज धर्मेंद्र जी के बिना हेमा मालिनी को जरूर बहुत कमी महसूस हो रही होगी। वे उम्मीद करती हैं कि बिताए हुए प्यारे पल और खुशियां उन्हें इस दर्द में सहारा देंगी और थोड़ा सुकून देंगी।

हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की लव स्टोरी बॉलीवुड की सबसे चर्चित कहानियों में से एक थी। दोनों ने साल 1980 में शादी की थी। धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे और उनके चार बच्चे थे। हालांकि, हेमा मालिनी ने दूसरी पत्नी के रूप में इस रिश्ते को स्वीकार किया और धर्मेंद्र को हमेशा सम्मान और प्यार दिया। दोनों की दो बेटियां हैं, जिनका नाम ईशा देओल और अहाना देओल है।

सिमी ने अपने करियर में कई फिल्मों में काम किया, जिसके लिए उन्हें कई पुरस्कार मिले, जिनमें फिल्मफेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवॉर्ड भी शामिल है। उन्होंने निजी जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव देखे, लेकिन अपने सिद्धांतों और आत्मसम्मान को कभी नहीं छोड़ा। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक काम कर उन्होंने ग्लोबल पहचान दिलाई।

