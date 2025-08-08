मनोरंजन

सोमी अली ने संजय दत्त के साथ 'अंदोलन' की शूटिंग के अनुभव को किया याद

Aug 08, 2025

मुंबई, 7 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेत्री सोमी अली ने 1995 में रिलीज हुई अपनी फिल्म 'अंदोलन' में संजय दत्त के साथ काम करने के अनुभव को साझा किया।

अभिनेत्री ने बताया कि 90 के दशक में फिल्मों में गाने और डांस का बोलबाला था, लेकिन उनके लिए यह एक चुनौती थी क्योंकि उन्हें डांस की कोई औपचारिक ट्रेनिंग नहीं मिली थी।

उन्होंने कहा, "भारत में कई एक्टर्स को बचपन से ही डांस सिखाया जाता है, क्योंकि यह हमारी संस्कृति का हिस्सा है।"

उन्होंने मजाक में बताया कि केवल मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान ही उनसे डांस करवा सकती थीं, क्योंकि वह उनसे डरती थीं।

हालांकि, सोमी के लिए यह सौभाग्य की बात थी कि उनके को-स्टार संजय दत्त थे। उन्होंने फिल्म के गाने 'दिल तो खोया है यहीं पे कहीं पे' की शूटिंग के दौरान अपनी घबराहट को याद किया।

सोमी ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, "संजू (संजय दत्त) सबसे सच्चे, ईमानदार, नेक और जमीन से जुड़े स्टार हैं। जैकी श्रॉफ (जग्गू दादा) की तरह ही वो भी आम लोगों के एक्टर हैं। संजू के अंदर जरा भी घमंड या बुराई नहीं है।"

सोमी ने बताया कि गाने की शूटिंग के दौरान वह बहुत घबराई हुई थीं। लेकिन संजय ने उनकी घबराहट को देखकर उनके पास आकर बात शुरू की और माहौल को हल्का किया। संजय ने कहा, "चिंता मत करो, मैं भी डांस नहीं कर पाता। बस रिलैक्स करो और मजा लो, क्योंकि हम दोनों इसमें खराब हैं।" उनकी इस बात ने सोमी को हंसा दिया और उनकी घबराहट तुरंत छू मंतर हो गई।

सोमी ने आगे कहा, "संजय ने मुझसे अमेरिका और वहां बिताए अपने समय के बारे में बात की, जिससे मैं कुछ ही मिनटों में शांत हो गई।"

उन्होंने संजय को एक शानदार को-स्टार और बेहद दयालु व्यक्ति बताया। सोमी ने यह भी साझा किया कि उनके पिता के दोस्त के जरिए उन्हें संजय के पिता सुनील दत्त से मिलने का मौका मिला था।

उन्होंने कहा, "ये यादें आज भी मेरे लिए ताजा हैं। संजय एक बेहतरीन इंसान और सह-कलाकार हैं।" उनकी यह पोस्ट प्रशंसकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है।

--आईएएनएस

एनएस/डीएससी

