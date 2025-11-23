मनोरंजन

सेलिना जेटली बर्थडे : बिना स्क्रीन टेस्ट और एक्टिंग सीखे हुआ था बॉलीवुड डेब्यू, आज पर्दे से दूर बिता रहीं जिंदगी

Nov 23, 2025, 03:25 PM

नई दिल्ली, 23 नवंबर (आईएएनएस)। साल 2003 में 'जानशीन' से अपने करियर की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री सेलिना जेटली फिल्मी पर्दे से दूर हैं। एक्ट्रेस सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से कनेक्ट रहती हैं।

एक्टिंग से दूर सेलिना सोशल मीडिया पर अपनी मधुर आवाज से फैंस को हैरान करती रहती हैं। वे शौकिया तौर पर गाने गाती हैं। 24 नवंबर को अभिनेत्री 43वां जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगी।

सेलिना जेटली आर्मी बैकग्राउंड से आती हैं। उनके पिता, मां और इकलौते भाई भारतीय सेना का हिस्सा रहे हैं। उनके पिता, कर्नल वी.के. जेटली और उनकी मां, मीता जेटली, दोनों ने ही भारतीय सेना में अपना योगदान दिया है। सेलिना भी अपने परिवार की छठी पीढ़ी की विरासत को आगे बढ़ाते हुए आर्मी का हिस्सा बनना चाहती थी लेकिन किस्मत ने उन्हें फिल्मों में ला दिया। सैन्य बैकग्राउंड की छाप सेलिना के व्यक्तित्व और विचार पर आज भी देखने के लिए मिलती है। खासकर, अपने माता-पिता को लेकर किए उनके पोस्ट काफी शानदार होते हैं।

2001 सेलिना जेटली के लिए किस्मत बदलने वाला साल था, क्योंकि इसी साल उन्होंने 2001 में फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता था, जिसके बाद वे इसी साल 2001 में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में चौथी रनर-अप रहीं। साल 2003 में उन्हें पहली फिल्म 'जानशीन' मिली, जिसमें वे एक्टर फरदीन खान के साथ दिखीं, लेकिन बहुत कम लोग ही ये बात जानते हैं कि एक्ट्रेस को अपनी फिल्मों के लिए कभी भी स्क्रीन टेस्ट नहीं देना पड़ा था। उन्हें फिल्में उनके फेमिना मिस इंडिया के बाद मिली लोकप्रियता और उनकी खूबसूरती के आधार पर दी गई थीं।

सेलिना ने कभी भी एक्टिंग की पेशेवर तरीके से ट्रेनिंग नहीं ली थी। उनका मानना था कि एक्टिंग ऐसी चीज है जिसे सिखाया नहीं जा सकता है, ये अंदर से आती है। एक्टिंग में हाथ आजमाने से पहले वे भी आर्मी में जाने का सपना देखती थीं, लेकिन उस वक्त महिलाओं को सिर्फ डॉक्टरी के जरिए ही आर्मी का हिस्सा बनने की अनुमति थी। इसलिए एक्ट्रेस ने डॉक्टर बनने के लिए पीएमटी एग्जामिनेशन भी दिया था और एमबीबीएस की पढ़ाई भी शुरू कर दी थी, लेकिन पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई।

अपने करियर में सेलिना जेटली साल 2003 में फिल्म 'खेल,' 2005 में आई कॉमेडी फिल्म 'नो एंट्री,' 2006 में आई 'अपना सपना मनी मनी,' 2008 में आई 'गोलमाल रिटर्न्स,' 2011 में आई 'थैंक यू,' और 2012 में आई 'विल यू मैरी मी' में नजर आई थीं। साल 2011 में ही एक्ट्रेस ने ऑस्ट्रियाई उद्यमी और होटल व्यवसायी पीटर हाग से शादी की थी और एक साल बाद दो जुड़वां बच्चों को जन्म दिया।

--आईएएनएस

पीएस/एएस

