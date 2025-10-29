'सलमान खान से कठोर शब्द सुनना आसान नहीं था', बिग बॉस 19 से बाहर होने के बाद नेहल चुडासमा ने दी प्रतिक्रिया

मुंबई, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। ‘बिग बॉस 19’ की प्रतियोगी नेहल चुडासमा हाल ही में इस रियलिटी शो से बाहर हुई हैं। घर से बाहर होने के बाद अभिनेत्री ने आईएएनएस से बातचीत की और शो में अपने अनुभव के बारे में खुलकर बताया।

जब आईएएनएस ने उनसे वीकेंड का वार के कई एपिसोड में होस्ट सलमान खान द्वारा उनके खेल की आलोचना और आलोचनात्मक प्रतिक्रिया पर उनकी प्रतिक्रिया के बारे में पूछा, तो नेहल चुडासमा ने अपने विचार व्यक्त किए। नेहल ने कहा, "मैंने इसे रचनात्मक रूप से लिया। बेशक, नेशनल टीवी पर कठोर शब्द सुनना आसान नहीं है, लेकिन मैं उनकी मंशा समझती हूं। वह हमें आगे बढ़ने और सोचने के लिए प्रेरित कर रहे थे।"

बसीर अली के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए, नेहल ने कहा कि यह स्वाभाविक था और पिछले कुछ एपिसोड में वे लंबे समय से बिछड़े दोस्तों की तरह एक-दूसरे का साथ देते दिखे। घर से बाहर होने के बाद लोग बसीर के बाहर होने के लिए नेहल को जिम्मेदार ठहराते नजर आए। उन्होंने बसीर का खेल बिगाड़ने के लिए नेहल को दोषी ठहराया। लोगों का कहना है कि वह अकेले खेलते हुए अच्छा प्रदर्शन कर रहा था।

इस पर नेहल ने कहा, "सच कहूं तो, मुझे नहीं लगता कि मेरी मौजूदगी ने उनका ध्यान भटकाया। हम दोनों ने अपना-अपना गेम खेला। लोगों को धारणाएं बनाना पसंद है, लेकिन हम अपनी प्राथमिकताएं अच्छी तरह जानते थे।"

बिग बॉस 19 की पूर्व प्रतियोगी ने अपनी बेस्ट फ्रेंड फरहाना भट के साथ अपने रिश्ते के बारे में भी बात की। दोनों का रिश्ता बाद के दिनों में बिगड़ गया था, लेकिन नेहल के घर से बेघर होने का फरहाना पर गहरा असर पड़ा और वह घर से बाहर जाने के बाद रो पड़ीं और अपनी बेस्ट फ्रेंड से लड़ाई करने का पछतावा करती नजर आईं।

इसी बारे में बात करते हुए नेहल ने कहा, "दुर्भाग्य से फरहाना ने मेरे जाने के बाद ऐसा किया। मैं उनके इस कदम की सराहना करती हूं, लेकिन सच कहूं तो मेरे लिए इसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि यह मेरे घर में रहते हुए नहीं कहा गया, अगर वह सामने से कहती तो अच्छा होता।"

‘बिग बॉस 19’ के वीकेंड के वार में प्रणित मोरे, गौरव खन्ना, नेहल चुडासमा और बशीर अली को नॉमिनेट किया गया था। प्रणित और गौरव घर में अपनी जगह पक्की करने में कामयाब रहे, वहीं नेहल और बशीर को कम वोट मिलने के चलते शो से बाहर का रास्ता दिखाया गया।

'वीकेंड का वार' एपिसोड के दौरान होस्ट सलमान खान ने शो से उनके बाहर होने की घोषणा की।

--आईएएनएस

जेपी/एएस