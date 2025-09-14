मनोरंजन

सलमान खान ने लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता से की मुलाकात

Sep 14, 2025, 12:28 AM

लेह, 13 सितंबर (आईएएनएस)। अभिनेता सलमान खान ने हाल ही में लद्दाख के नए उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर लद्दाख के उपराज्यपाल कार्यालय ने पोस्ट की।

लद्दाख के उपराज्यपाल कार्यालय ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने राज निवास, लेह में माननीय उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता से मुलाकात की।"

तस्वीरों में सलमान खान और कविंदर गुप्ता एक साथ बैठकर बातचीत करते नजर आ रहे हैं। कुछ तस्वीरों में दिख रहा है कि उपराज्यपाल ने सलमान खान को पारंपरिक पीले रंग का साफा पहनाया और उन्हें स्मृति चिह्न भेंट किया।

लद्दाख की प्राकृतिक सुंदरता और शांति हमेशा से बॉलीवुड कलाकारों को आकर्षित करती रही है, और सलमान भी इसका आनंद लेते नजर आए।

यह मुलाकात इसलिए भी खास है क्योंकि कविंदर गुप्ता हाल ही में लद्दाख के उपराज्यपाल नियुक्त हुए हैं।

जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का उपराज्यपाल (लेफ्टिनेंट गवर्नर) नियुक्त किया। यह नियुक्ति ब्रिगेडियर (रिटायर्ड) बी.डी. मिश्रा के इस्तीफे के बाद हुई।

18 जुलाई 2025 को लेह में जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के दौरान उन्होंने लद्दाख की पारंपरिक वेशभूषा पहनी।

तस्वीरों को देखकर फैंस ये कयास लगा रहे हैं कि सलमान की अपकमिंग फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग लद्दाख में हो रही है। दरअसल, अभी हाल ही में फिल्म की पहली झलक सोशल मीडिया पर साझा की गई थी, जिसमें सलमान आर्मी की वर्दी में नजर आ रहे थे। उनके कंधे पर लाल और पीले रंग की रैंक पट्टी लगी हुई थी।

तस्वीर में क्लैपबोर्ड भी नजर आ रहा था, जिस पर फिल्म का नाम 'बैटल ऑफ गलवान' लिखा था। इसके अलावा, क्लैपबोर्ड पर फिल्म के सीन नंबर, टेक नंबर, और शॉट की जानकारी भी दी गई थी। फिल्म की कहानी साल 2020 में गलवान घाटी में भारत-चीन सैनिकों के बीच हुए असल संघर्ष पर आधारित है।

--आईएएनएस

एनएस/जीकेटी

