मनोरंजन

सलमान खान के सामने डांस करने में घबराए वरुण धवन, 'व्याह करवा दो जी' का बीटीएस वीडियो किया साझा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Apr 20, 2026, 07:10 AM

मुंबई, 19 अप्रैल (आईएएनएस)। बॉलीवुड में डांस और मनोरंजन का जब भी जिक्र होता है, तो कुछ नाम अपने आप सामने आ जाते हैं। ऐसे ही कलाकारों में वरुण धवन भी शामिल हैं, जो जबरदस्त एनर्जी और डांस स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने एक ऐसी बात कही, जिसने फैंस को थोड़ा चौंका दिया। वरुण ने बताया कि वह खुद को डांस में मजबूत मानते हैं, फिर भी एक कलाकार के सामने उन्हें घबराहट होती है, जिनका नाम है सलमान खान।

यह जानकारी उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' के एक गाने की शूटिंग से जुड़ी पोस्ट में किया है।

दरअसल, वरुण धवन ने रविवार को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें गाने 'व्याह करवा दो जी' की शूटिंग की बीटीएस झलक दिखाई गई है। इस वीडियो में सेट का माहौल, रिहर्सल के पल और कलाकारों के बीच की मस्ती साफ देखने को मिल रही है।

वीडियो में वरुण अपना डांस शॉट देते हैं। जैसे ही वह अपना शॉट खत्म करते हैं, सलमान खान मजाकिया अंदाज में कहते हैं, 'यह रिहर्सल है? तो फिर ठीक है।' उनकी यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं।

इस पोस्ट के साथ वरुण ने कैप्शन में मजाक करते हुए लिखा, ''भारत के सबसे बड़े कुंवारे के साथ डांस करते समय मुझे हमेशा घबराहट होती है।''

इस गाने की बात करें तो 'व्याह करवा दो जी' में वरुण धवन के साथ मृणाल ठाकुर भी नजर आ रही हैं। गाने को मीका सिंह और असीस कौर ने गाया है, जबकि इसके बोल वायु ने लिखे हैं। यह गाना शादी के माहौल पर आधारित है।

गाने को लेकर मीका सिंह ने कहा, ''यह एक ऐसा गाना है, जो शादी के हर फंक्शन में जान डाल सकता है। इसमें देसी अंदाज और जबरदस्त जोश है, जो लोगों को झूमने पर मजबूर कर देगा।''

असीस कौर ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा, "शादी के गाने गाना किसी भी सिंगर के लिए खास अनुभव होता है, क्योंकि ऐसे गाने लोगों की जिंदगी के सबसे खुशी से भरे पलों का हिस्सा बन जाते हैं।"

फिल्म की बात करें तो इसका निर्देशन डेविड धवन कर रहे हैं, जो कॉमेडी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। इस फिल्म में कई बड़े कलाकार नजर आएंगे, जिनमें मौनी रॉय, चंकी पांडे, मनीष पॉल, जिमी शेरगिल, राकेश बेदी और अली असगर शामिल हैं। फिल्म को टिप्स फिल्म्स और मैक्सिमिलियन फिल्म्स मिलकर बना रहे हैं।

'है जवानी तो इश्क होना है' 22 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम

Related posts

Loading...

More from author

Loading...