Salman Khan Upcoming Projects: सलमान खान शुरू करना चाहते हैं 'लुका-छिपी' और ‘चोर-पुलिस’ जैसी लीग

सलमान खान का बचपन के खेलों की लीग बनाने का मजेदार आइडिया
Aug 11, 2025, 06:39 AM
मुंबई: वर्ल्ड पैडल लीग के तीसरे सीजन के शुभारंभ में सुपरस्टार सलमान खान ने शिरकत की, जहां उन्होंने मजाकिया अंदाज में बताया कि वह 'लुका-छिपी' और 'चोर पुलिस' जैसे क्लासिक बचपन के खेलों के लिए अपनी खुद की लीग बनाना चाहते हैं।

सलमान ने कहा, “मैं कंचे, गिल्ली-डंडा, चेन कुक, लुका-छिपी और चोर-पुलिस जैसी लीग शुरू करना चाहूंगा। साथ ही, पढ़े-लिखे लोगों के लिए ‘डॉक्टर-डॉक्टर’ लीग भी खोलना चाहता हूं।”

उनकी इस मजेदार टिप्पणी ने सभी का ध्यान खींचा। उनके भाई सोहेल खान वर्ल्ड पैडल लीग में एक टीम के मालिक हैं।

सलमान जल्द ही विवादास्पद रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ के 19वें सीजन में बतौर होस्ट वापसी करने वाले हैं। शो का भव्य प्रीमियर 24 अगस्त को होने की उम्मीद है।

सलमान ने कहा, “मैं लंबे समय से ‘बिग बॉस’ का हिस्सा हूं। इस बार यह शो ‘घरवालों की सरकार’ थीम के साथ आएगा। जब कई लोग एक साथ नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, तो चीजें उलझ जाती हैं और घर युद्ध का मैदान बन जाता है।”

वर्कफ्रंट की बात करें तो सलमान खान एआर. मुरुगादॉस की एक्शन-ड्रामा फिल्म ‘सिकंदर’ में नजर आए थे, जिसमें उनके साथ अभिनेत्री रश्मिका मंदाना, काजल अग्रवाल, शरमन जोशी, सत्यराज, जतिन सर्ना, संजय कपूर और प्रतीक बब्बर जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं।

‘सिकंदर’ 31 मार्च को ईद के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

इसके अलावा, सलमान अपूर्वा लाखिया की फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ में भी दिखेंगे। यह फिल्म साल 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुए तनावपूर्ण टकराव पर आधारित है।

 

